La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció nuevas acciones para combatir la extorsión en la Ciudad de México, entre las que destacan la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de emergencia en negocios, una campaña de difusión y la firma de un pacto contra la extorsión en enero de 2026, con diversos sectores de la población.

Detalló que en los primeros días de enero se realizará un encuentro con comercios para avanzar en la instalación de cámaras, además de incrementar los botones de emergencia, ya sean físicos o virtuales, para que la ciudadanía pueda pedir ayuda de manera inmediata.

A un año de la implementación de la estrategia contra la extorsión, iniciada en noviembre de 2024, Brugada Molina delineó 15 acciones, entre las que resaltó la creación de redes vecinales, comerciales y empresariales, así como la capacitación de sus integrantes para prevenir este delito en toda la CDMX.

Lee también Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Asimismo, se impulsará una nueva campaña de comunicación con mensajes como “Alza la voz, la ciudad actúa contra la extorsión” y “Vamos por una ciudad libre de extorsión”.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina adelantó que las cámaras en negocios podrán vincularse al C5 en los casos que así se considere. También informó que ya se instalan inhibidores de señal en centros penitenciarios para evitar llamadas de extorsión.

Avances y resultados de la estrategia contra la extorsión

Como parte de la estrategia integral, se creará un gabinete especial para la atención de este delito, se coordinarán investigaciones patrimoniales y financieras, y se realizarán acciones operativas y ministeriales como detenciones, cateos y extinción de dominio en zonas de alta incidencia.

Lee también Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Además, se implementará un programa integral de atención y protección a víctimas de extorsión, así como la armonización del Código Penal y leyes locales con el marco federal en la materia.

Suman 257 detenidos por extorsión en la CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que desde noviembre de 2024 a la fecha se ha logrado la detención de 257 personas relacionadas con este delito; 234 por extorsión y 23 por tentativa, como resultado de la estrategia de seguridad implementada en la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL