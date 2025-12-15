Más Información

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

La sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México fue suspendida luego de que diputados del PAN tomaron la tribuna al acusar que legisladores de Morena pretenden modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

“No nos vamos a mover”, afirmó la legisladora panista Daniela Álvarez, mientras integrantes de la bancada blanquiazul rodearon la tribuna.

La diputada acusó que no se respetó un acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia sea tripartita, luego de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales desaparecerá de la Constitución capitalina, motivo por el cual decidieron tomar la tribuna.

La confrontación derivó en gritos, jaloneos y golpes entre legisladores; incluso, en la Mesa Directiva, diputadas del PAN y Morena se jalaron el cabello.

Ante los hechos, la sesión fue suspendida y se analiza trasladarla a una sede alterna para continuar con la discusión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]