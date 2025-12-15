Alrededor de 50 manifestantes, entre ellos personas desalojadas del predio de Cuba 11 y de otros inmuebles, bloquearon Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli, en ambos sentidos, para exigir al Gobierno capitalino frenar los desalojos, los cuales —aseguran— se han incrementado a medio año de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los inconformes anunciaron que partirán hacia el Congreso de la Ciudad de México para presentar una iniciativa ciudadana que contempla, entre otros puntos, el restablecimiento del Artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos local, el cual regulaba los procesos de desalojo.

“Queremos vivir, no queremos nada regalado. Que nos dejen pagar renta y que no haya despojos”, expresó Ana García, quien fue desalojada de Cuba 11 el pasado 27 de agosto, junto con 19 familias y ocho locales.

A casi cuatro meses del desalojo, la afectada exigió a la Secretaría de Vivienda acelerar el proceso para recuperar el inmueble, al señalar que no existe una fecha definida para la resolución del caso.

Asimismo, Santiago, integrante del campamento Mar Blanco 112, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, acudió a la manifestación para exigir el derecho a la vivienda y un alto a los desalojos, a los que atribuyó el interés de constructoras y desarrolladores.

El manifestante advirtió que, ante la cercanía del Mundial 2026, se ha incrementado la construcción de alojamientos temporales y Airbnb, lo que ha generado despojos en diversas zonas de la ciudad.

Derivado de la protesta, también se reportan afectaciones al servicio del Metrobús Línea 7, por el bloqueo vial en Paseo de la Reforma.

