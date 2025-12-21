Edgar Daniel Alonso Pacheco, integrante de la Policía Bancaria e Industrial, fue reconocido como Policía del Año porque, en un intento de robo, que le costó la vida a uno de sus compañeros, repelió la agresión, salvaguardando la integridad y el patrimonio de un conductor de carga.

“El día 6 de febrero del 2025, mi compañero Eladio Espinosa Meneses y yo, nos encontrábamos realizando funciones de seguridad y custodia a bordo de un vehículo de carga. Circulábamos por la carretera México-Querétaro, instante en que dos vehículos trataron de cerrarnos el paso para que detuviéramos nuestra marcha, al no lograrlo, abrieron fuego en contra del conductor y nosotros, viéndome en la necesidad de repeler la agresión”, contó previo al desfile conmemorativo por el Día del Policía.

Y agregó: “Ante el riesgo en que nos encontrábamos, resultó herido mi compañero y logramos que los atacantes huyeran, pero el precio fue alto: ese desafortunado día perdí a un gran amigo, un hermano de armas, también se perdió a un servidor público comprometido, que únicamente cumplía con su labor. Después de tan desafortunado evento y tener la dicha de sobrevivir, comprendí que no podía quedarme únicamente con el dolor de lo ocurrido, sino con la responsabilidad de honrar su memoria y seguir actuando con valentía y determinación en favor de la ciudadanía”.

El Policía del Año 2025, Edgar Daniel Alonso Pacheco, agradeció a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la SSC CDMX por respaldar la entrega de su trabajo para salvaguardar a la ciudadanía.



Desde la Capital de la Transformación reconocemos su valentía durante

Recalcó que se siente profundamente orgulloso de pertenecer a la PBI, una corporación que lo ha formado bajo los valores de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honestidad y respeto a los derechos humanos.

“Guiando cada paso que doy, estos principios no son solo palabras, son la brújula que nos orienta para hacer mejores en cada intervención, comprendiéndonos con la ciudadanía y con nuestras familias, entregando corazón y alma”, expuso.

El elemento dijo que recibe el reconocimiento en nombre de todas y todos los policías que han dado su vida cumpliendo en su deber, dejando una huella imborrable. “A sus familias, les expreso mi respeto y mi gratitud, su fortaleza nos inspira a seguir adelante. Sus seres queridos no murieron en vano, han dejado un legado que vive en cada actuar policial y en cada vida protegida”.

