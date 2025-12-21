Más Información
El Sistema de Transporte Colectivo informó a través de X, el horario de servicio del Metro para los próximos días festivos.
Antes mencionó que durante estas fechas festivas se autoriza el acceso con bicicletas a las instalaciones del Metro, conforme al programa "Tu bici viaja en Metro" que esta vigente los domingos y días festivos.
¿Qué horario tendrá el Metro el 24 y 25 de diciembre?
El 24 de diciembre, el Metro tendrá un horario de 05:00 a 23:00 horas, teniendo la última salida de trenes programa a las 22:30 desde cada terminal.
Al siguiente día, el 25 de diciembre, el servicio será desde las 07:00 hasta las 24:00 horas.
¿Qué horario tendrá el Metro el 31 de diciembre y 1 de enero?
En fechas de fin de año, el Metro tendrá horarios similares:
- 31 de diciembre de 05:00 a 23:00 horas
- 1 de enero de 07:00 hasta las 24:00 horas
El STC invita a las personas a tener en cuenta los horarios y prevenir sus salidas.
