Elinformó a través de X, el horario de servicio del Metro para los próximos días festivos.

Antes mencionó que durante estas fechas festivas se autoriza el acceso con bicicletas a las instalaciones del , conforme al programa "Tu bici viaja en Metro" que esta vigente los domingos y días festivos.

¿Qué horario tendrá el Metro el 24 y 25 de diciembre?

El , el Metro tendrá un horario de 05:00 a 23:00 horas, teniendo la última salida de trenes programa a las 22:30 desde cada terminal.

Al siguiente día, el 25 de diciembre, el servicio será desde las 07:00 hasta las 24:00 horas.

¿Qué horario tendrá el Metro el 31 de diciembre y 1 de enero?

En fechas de fin de año, el Metro tendrá horarios similares:

  • 31 de diciembre de 05:00 a 23:00 horas
  • 1 de enero de 07:00 hasta las 24:00 horas

El STC invita a las personas a tener en cuenta los horarios y prevenir sus salidas.

