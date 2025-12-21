Con la puesta en marcha a principios de 2026 del último tramo del tren Interurbano, que abarcan las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, El Insurgente incrementará su capacidad de usuarios y trasladará en 60 minutos a 100 mil personas, ya que a la fecha 20 mil se movilizan de Santa Fe a Zinacantepec, en el Estado de México.

EL UNIVERSAL publicó que que el conocido Tren México Toluca se mantiene en pruebas estáticas y dinámicas para su apertura el próximo año del último tramo de Vasco de Quiroga a Observatorio.

Este domingo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que el Tren Interurbano continúa en fase de pruebas dinámicas y estáticas en dicho tramo, para garantizar que se cumpla con los estándares de calidad y seguridad.

Lee también Sheinbaum encabezó el primer recorrido de prueba del Tren Suburbano al AIFA; iniciará operaciones en el primer trimestre del año

“Una vez concluido este proceso, el tren estará listo para operar en su totalidad a principios de 2026 en sus 57.7 kilómetros, entre Zinacantepec, en el Estado de México, y el Metro Observatorio, en la Ciudad de México”, aseguró.

“Actualmente las estaciones operativas del Tren “El Insurgente” transportan en promedio 22 mil personas al día, y una vez concluido se beneficiará a más de 100 mil personas con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos. El Tren Insurgente sería inaugurado a principios de 2026, lo que marcará un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos”, sostuvo.

Lee también ¿Cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre en la CDMX?

¿Cómo operará?

El Insurgente pasará por siete estaciones; tres en la Ciudad de México:

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

En el Estado de México:

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

El Insurgente conectará, en la estación Vasco de Quiroga, con el Cablebús Línea 3 (Vasco de Quiroga -Los Pinos/Constituyentes).

En la estación Observatorio se integrará con:

Nueva Línea 1 del Metro (Observatorio -Pantitlán).

La Línea 12 del Metro (Observatorio -Tláhuac) que continúa en proceso de construcción

Un nuevo Centro de Transferencia Modal (CETRAM) a donde arribarán unidades del transporte público concesionado. Así como l Terminal de Autobuses foráneos.

Lee también Clara Brugada encabeza desfile por el Día del Policía; destaca la reducción de la incidencia delictiva

¿Cómo son las pruebas?

Las pruebas que se llevan a cabo permiten analizar el comportamiento del tren con la infraestructura ferroviaria:

Pruebas dinámicas : el tren se mueve a velocidad con carga.

: el tren se mueve a velocidad con carga. Pruebas estáticas: requieren de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno para representar el escenario del tren con pasajeros a bordo.

Las pruebas estáticas se realizan en un lapso de 16 horas mientras que las dinámicas en ocho horas; en ambas, se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.

Estos ejercicios se realizan sobre el viaducto elevado y pasan por el Puente Atirantado, ubicado entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga, único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL