Más Información

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Con la puesta en marcha a principios de 2026 del último tramo del , que abarcan las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, El Insurgente incrementará su capacidad de usuarios y trasladará en 60 minutos a 100 mil personas, ya que a la fecha 20 mil se movilizan de Santa Fe a Zinacantepec, en el Estado de México.

publicó que que el conocido Tren México Toluca se mantiene en pruebas estáticas y dinámicas para su apertura el próximo año del último tramo de Vasco de Quiroga a Observatorio.

Este domingo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que el Tren Interurbano continúa en fase de pruebas dinámicas y estáticas en dicho tramo, para garantizar que se cumpla con los estándares de calidad y seguridad.

Lee también

“Una vez concluido este proceso, el tren estará listo para operar en su totalidad a en sus 57.7 kilómetros, entre Zinacantepec, en el Estado de México, y el Metro Observatorio, en la Ciudad de México”, aseguró.

“Actualmente las estaciones operativas del Tren “El Insurgente” transportan en promedio 22 mil personas al día, y una vez concluido se beneficiará a más de 100 mil personas con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos. El Tren Insurgente sería inaugurado a principios de 2026, lo que marcará un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos”, sostuvo.

Lee también

¿Cómo operará?

El Insurgente pasará por siete estaciones; tres en la Ciudad de México:

  • Observatorio
  • Vasco de Quiroga
  • Santa Fe

En el Estado de México:

  • Lerma
  • Metepec
  • Toluca Centro
  • Zinacantepec

El Insurgente conectará, en la estación Vasco de Quiroga, con el (Vasco de Quiroga -Los Pinos/Constituyentes).

  • En la estación Observatorio se integrará con:
  • Nueva Línea 1 del Metro (Observatorio -Pantitlán).
  • La Línea 12 del Metro (Observatorio -Tláhuac) que continúa en proceso de construcción
  • Un nuevo Centro de Transferencia Modal (CETRAM) a donde arribarán unidades del transporte público concesionado. Así como l Terminal de Autobuses foráneos.

Lee también

¿Cómo son las pruebas?

Las pruebas que se llevan a cabo permiten analizar el comportamiento del tren con la infraestructura ferroviaria:

  • Pruebas dinámicas: el tren se mueve a velocidad con carga.
  • Pruebas estáticas: requieren de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno para representar el escenario del tren con pasajeros a bordo.

Las pruebas estáticas se realizan en un lapso de 16 horas mientras que las dinámicas en ocho horas; en ambas, se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.

Estos ejercicios se realizan sobre el viaducto elevado y pasan por el Puente Atirantado, ubicado entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga, único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]