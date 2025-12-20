Este sábado se realizó en la Alameda Central el "TlacuACH Fest", un evento organizado por la Autoridad del Centro Histórico.

Este festival reunió a artistas de diversas edades y estilos, quienes interpretaron canciones emblemáticas del rock nacional e internacional de forma voluntaria y gratuita.

El "TlacuACH Fest", según las autoridades, se enmarca dentro de una estrategia más amplia de recuperación del espacio público, que busca fomentar el trabajo comunitario y resaltar el talento de los habitantes y visitantes del Centro Histórico.

"Este evento es un claro ejemplo de cómo la música puede unir a la comunidad y revitalizar nuestros espacios", comentó Carlos Cervantes, coordinador de la ACH.

Leer también: Clara Brugada inaugura el Festival Luces de Invierno en el Zócalo; "La mejor fiesta decembrina está en nosotros mismos", dice

Este festival reunió a artistas de diversas edades y estilos, quienes interpretaron canciones emblemáticas del rock nacional e internacional de forma voluntaria y gratuita. Foto: Especial.

Durante el evento, los participantes y asistentes disfrutaron de un recorrido sonoro que abarcó desde los clásicos del rock nacional hasta las icónicas melodías internacionales, creando un ambiente festivo que atrajo a un numeroso público. La participación masiva de los músicos no solo resaltó la riqueza cultural de la zona, sino que también destacó el interés creciente de la comunidad por participar en actividades artísticas.

De cara al futuro, Cervantes Godoy anunció que el próximo año se llevarán a cabo más actividades culturales completamente gratuitas y dirigidas a todas las edades. Estas incluirán conciertos, callejoneadas, master class, recorridos ciclistas, fotográficos, talleres y charlas, así como iniciativas enfocadas en infancias, juventudes y adultos.

Además, se llevará a cabo un plan de mantenimiento para plazas y espacios públicos, los cuales serán utilizados para las actividades programadas; finalizó mencionando que en julio de 2026 el "TlacuACH Fest" se realizará en el zócalo capitalino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr