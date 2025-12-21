El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para después del mediodía de este domingo, se prevé ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

La temperatura máxima será de 22 grados Celsius (°C), mientras que por la noche el termómetro marcará 13 °C.

Soplarán vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h.

Lee también Clara Brugada inaugura el Festival Luces de Invierno en el Zócalo; "La mejor fiesta decembrina está en nosotros mismos", dice

Para la madrugada del lunes la temperatura descenderá a los 12 °C, por lo que se espera un amanecer frío a muy frío, principalmente en las partes altas del sur y poniente de la ciudad.

En tanto, la imagen de monitoreo del Popocatépetl muestra emisiones esporádicas de vapor de agua con contenido ligero de ceniza volcánica; en caso de emisión de partículas, la pluma se dispersaría hacia el Noreste, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL