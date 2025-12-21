La construcción del ramal del Tren Suburbano que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra un avance del 92 por ciento y entrará en funcionamiento en el primer trimestre del año, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto luego de encabezar el primer recorrido desde la estación Lechería al AIFA, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

La mandataria federal dio a conocer que la obra civil del tren ya quedó terminada; sin embargo, aún están pendientes la construcción de tres puentes peatonales, además de los trabajos de señalización automática y sus pruebas.

“Nos quedan pendientes tres puentes peatonales que llegan a las estaciones… Nos queda todo el trabajo de señalización y pruebas”, precisó.

A partir de este momento, comenzó la etapa de pruebas del ramal al AIFA, con el objetivo de estar listo en el primer trimestre del año y entrar en operación. Incluso, adelantó que en Semana Santa ya podrá ser utilizado este sistema de transporte que fortalecerá la movilidad.

Claudia Sheinbaum encabezó el primer recorrido de prueba del Tren Suburbano al AIFA; iniciará operaciones en el primer trimestre. Foto: Gisela González Granados

Sheinbaum explicó que las demandas sociales de mejora en la infraestructura de los municipios por donde transita el tren fueron la principal causa del retraso en su puesta en marcha. No obstante, aseguró que las afectaciones fueron atendidas, se reubicó a familias impactadas y se mantiene la coordinación con el Gobierno del Estado de México para obras complementarias.

El ramal del Tren Suburbano al AIFA parte de la estación Lechería y contempla las estaciones Cueyamil, Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Xaltocan y la Terminal AIFA.

De acuerdo con la SICT, el tiempo de recorrido desde la estación Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el AIFA será de 43 minutos.

