Del 1 de enero al 26 de diciembre, la alcaldía Cuauhtémoc remitió al Juzgado Cívico a 246 personas por tirar basura en la vía pública, informó la demarcación.

En un comunicado, la alcaldía detalló que las detenciones fueron realizadas por elementos de la Policía Auxiliar (PA) adscritos a la demarcación.

Explicó que estas acciones fueron posibles gracias al reforzamiento de la vigilancia en tiraderos clandestinos en las 33 colonias, como parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc.

La demarcación recordó que tirar residuos en la calle constituye una infracción contra el entorno urbano, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

“Las sanciones aplicables van desde trabajo comunitario, multas o incluso arresto, dependiendo de la gravedad del caso”, detalló.

Asimismo, subrayó que mantener limpias las calles es una responsabilidad compartida, y que quienes ignoran esta obligación enfrentan consecuencias.

Como parte de la estrategia integral para erradicar la disposición ilegal de residuos, la Dirección General de Servicios Urbanos tiene identificados 205 puntos clandestinos, de los cuales más de 100 ya han sido erradicados.

Finalmente, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció que para el próximo año se adquirirán dos nuevos camiones recolectores de basura, con el objetivo de mejorar la cobertura y frecuencia del servicio de limpia en las 33 colonias de la demarcación.

