Decenas de familias iztapalapenses recibieron cobijas para el frío y juguetes para niñas y niños, además de disfrutar un almuerzo de fin de año, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En el evento “Abrazo de Corazón”, realizado este domingo en la colonia El Paraíso, niñas y niños del oriente de la Ciudad de México recibieron figuras de Funkos y peluches con forma de unicornios, osos y Elmo, entre otros personajes.

Antes del mediodía, las y los asistentes degustaron un plato de carnitas, arroz y frijoles, acompañado de un tamal y un vaso de ponche, mientras a los adultos se les entregaron cobijas térmicas. En total, se repartieron mil 500 juguetes y 3 mil cobijas.

El desayuno estuvo amenizado con música navideña, a cargo del coro “Voces y sentimientos, un ensamble más” de las Utopías, cuyos integrantes portaron diademas con orejas de reno y motivos navideños.

Tras el almuerzo, la jefa de Gobierno, junto al subsecretario de Participación Ciudadana, Ángel Sánchez Cortés, encabezó una rifa, en la que se obsequiaron teclados, patines, bicicletas y otros regalos especiales para niñas y niños.

Alexis Esquivel fue uno de los pequeños ganadores, quien recibió con gran emoción una bicicleta.

Como parte de las actividades, también se aplicaron vacunas gratuitas contra la influenza y se invitó a la población a vacunarse para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.

Ante las y los vecinos, Clara Brugada Molina dirigió un mensaje en el que deseó salud y bienestar a las familias de Iztapalapa y de la Ciudad de México.

“Vengo aquí en un domingo familiar, un día especial en medio de las fiestas decembrinas, a unos días de concluir 2025 e iniciar un nuevo año”, expresó.

