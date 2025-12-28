Un total de mil 64 conductores han sido remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito” durante las Jornadas Decembrinas del Programa Conduce sin Alcohol.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que del 12 al 27 de diciembre se han aplicado 299 mil 408 pruebas AlcoStop, correspondientes al ambiente interior del vehículo, así como 3 mil 427 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado.

Asimismo, la dependencia detalló que mil 50 automóviles han sido enviados a un depósito vehicular como parte de las acciones del alcoholímetro en CDMX.

Lee también De cuánto es la multa si te llevan al "Torito" esta temporada

Alcoholímetro. Foto: Especial

El Programa Conduce sin Alcohol, conocido como alcoholímetro, opera las 24 horas del día y se mantendrá vigente hasta el 11 de enero de 2026, en calles y avenidas de las 16 alcaldías de la capital.

Para este operativo, la SSC indicó que se instalarán mil 130 puntos de revisión en lugares estratégicos, con el objetivo de prevenir accidentes viales y salvaguardar la integridad de la población.

LL