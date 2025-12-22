Más Información

Con motivo de las , la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya se encuentra listo el menú especial que se ofrecerá a las personas detenidas los días 24 y 31 de diciembre en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como .

Como es tradición, quienes infrinjan el artículo 50 del Reglamento de Tránsito y la Ley de Cultura Cívica durante las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año recibirán una cena especial acorde a la temporada.

Para la noche del 24 de diciembre, el menú incluye espagueti a la crema con jamón y piña, pavo en salsa de mango con habanero, papas con queso y crema, además de ensalada de manzana como postre y de frutas como bebida.

En tanto, para la cena del 31 de diciembre se servirá sopa de codito a la crema, pavo en salsa de arándanos con chipotle, ensalada de papa y zanahoria, así como ensalada de manzana y ponche.

La SSC reiteró el llamado a habitantes y visitantes de la Ciudad de México a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, y recordó que el Reglamento de Tránsito prohíbe manejar vehículos cuando se exceden los niveles permitidos de alcohol en la sangre o bajo el influjo de sustancias prohibidas, a fin de prevenir accidentes.

