Con motivo de las fiestas decembrinas, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya se encuentra listo el menú especial que se ofrecerá a las personas detenidas los días 24 y 31 de diciembre en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El Torito”.

Como es tradición, quienes infrinjan el artículo 50 del Reglamento de Tránsito y la Ley de Cultura Cívica durante las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año recibirán una cena especial acorde a la temporada.

Para la noche del 24 de diciembre, el menú incluye espagueti a la crema con jamón y piña, pavo en salsa de mango con habanero, papas con queso y crema, además de ensalada de manzana como postre y ponche de frutas como bebida.

Lee también ¿Cómo operará el transporte público en la Ciudad de México en los días festivos decembrinos?

En tanto, para la cena del 31 de diciembre se servirá sopa de codito a la crema, pavo en salsa de arándanos con chipotle, ensalada de papa y zanahoria, así como ensalada de manzana y ponche.

La SSC reiteró el llamado a habitantes y visitantes de la Ciudad de México a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, y recordó que el Reglamento de Tránsito prohíbe manejar vehículos cuando se exceden los niveles permitidos de alcohol en la sangre o bajo el influjo de sustancias prohibidas, a fin de prevenir accidentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL