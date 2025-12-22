La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) prevé que las fiestas decembrinas generen una derrama económica de 114 mil 889 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3.56% en comparación con 2024.

El organismo estima que las familias mexicanas destinarán en promedio 6 mil 207 pesos para la cena de Navidad.

En cuanto a los regalos navideños, se calcula un gasto promedio por persona de entre 518 y mil 554 pesos, y por familia de 4 mil 144 pesos, como parte de las tradiciones de la temporada.

Lee también ¿Qué regalar en Navidad? Guía con lo mejor en ropa y accesorios

Vicente Gutiérrez Camposeco, titular de la Canaco CDMX, señaló que las fiestas decembrinas representan un motor de confianza y recuperación económica, al generar sustento y estabilidad para miles de familias y negocios.

Detalló que este dinamismo estará impulsado por el consumo de bienes y servicios, el turismo nacional y la llegada de visitantes extranjeros a diversos puntos de la Ciudad de México.

Asimismo, indicó que durante la temporada navideña 2025 se prevé un repunte en ventas del comercio minorista, restaurantes y el sector hotelero, con un incremento en los niveles de ocupación.

Lee también Navidad 2025: 5 juegos y actividades para tus posadas navideñas en familia

La Canaco CDMX considera que esta época se perfila como un periodo de bonanza económica, impulsado por la compra de electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos, alimentos, bebidas, vinos, licores, así como viajes y actividades recreativas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL