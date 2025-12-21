¿Qué regalar esta Navidad? Todo lo que tiene que ver con la vestimenta y la imagen es bienvenido bajo el arbolito. Prepárate para envolver ropa, calzado y accesorios que elevarán el estilo de quienes reciban tu obsequio.

Las prendas y complementos tienen la ventaja de emocionar por su estética, pero también por su carácter utilitario. El abuelo puede ser feliz con una camisa nueva solo porque la recibe de tus manos, mientras que mamá amará tener un bolso más en el armario, del color o del tamaño que aún no tenía. ¿Y unos calcetines? También son válidos, si tienen estilo y se dan con cariño.

Si quieres acertar con tu regalo, fíjate en cómo se visten, cuáles son las prendas que más usan y los tonos favoritos. Pero también puedes ser un poco más osado e ir por algo que quizá no tiene, pero que presientes que podría usar. Por ejemplo, tal vez no ha incluido un tarjetero en su lista de compras, pero al recibirlo sabrá que es lo que le faltaba para llevar su dinero y tarjetas organizadas en sus bolsos más pequeños, como un 'clutch' o un 'crossbody'.

Regalos con estilo para Navidad 2025

Suéter de punto: un abrazo cálido

Un suéter nunca está de más en la temporada de invierno. Elige uno de tonos neutros que pueda combinar con todo y que pueda guardar para años siguientes, gracias a su diseño atemporal. Este modelo holgado, abierto, con botones y solapas, asegura un extra de comodidad, tanto para lucir con un outfit casual en un paseo con amigas como para permanecer en casa calientita.

Dónde: Tiendas C&A y cyamoda.com

Precio: 719 pesos

Suéter con diseño clásico de C&A, una tienda que ofrece gran estilo a precios asequibles. Foto: Especial

Anillo ‘statement’ para deslumbrar

Las joyas con volumen están en auge en estos momentos, son capaces de añadir elegancia al instante incluso en los outfits más sencillos. Los anillos chunky pueden ser una gran opción de regalo, como este con baño de oro de 18k, tan elegante como moderno. ¿No sabes su talla? No te preocupes, una de las bondades de la marca de esta pieza que te mostramos (Pilgrim) es que sus anillos son ajustables.

Dónde: Tienda Pilgrim en el centro comercial Mítikah (CDMX) y pilgrim.mx

Precio: 1,750 pesos

Anillo de la marca danesa Pilgrim, cuyas piezas son hechas a mano. Foto: Especial

Sandalias ‘peluditas’

Este año hay un repunte del calzado con detalles invernales como borrego y pelo, que apuesta por la comodidad, sin renunciar al estilo. En esta Navidad, puedes elegir entre botas, zuecos y sandalias estilo 'cozy', con forros cálidos; incluso el efecto peludito destaca en el exterior de algunos como parte clave del diseño. Este modelo es el Arizona Shearling de Birkenstock, con forro 100% de lana; está disponible en los colores marrón, negro y gris.

Dónde: Tiendas Birkenstock y birkenstock.mx

Precio: 3,690 pesos

Esta Navidad, regala algo de estilo 'cozy'. Foto: Especial

Camisa para vestir en capas

La camisa Jackson Worker de Levi’s —o similares— son ideales para vestir en capas en invierno, para lucir outfits casuales y urbanos tan prácticos como estilosos, con playeras y chamarras o abrigos. Este diseño de la marca está diseñado con tela 100% de algodón y con estampado clásico de cuadros, disponible en gran variedad de tonos, desde azul hasta rojo.

Dónde: levi.com.mx

Precio: 1,549 pesos

Una sobrecamisa para paseos de la temporada. Foto: Especial

Tarjetero práctico y sofisticado

Un tarjetero es un detalle práctico y encantador, tanto para hombres como para mujeres. Se pueden conseguir opciones en tiendas a precios asequibles como H&M y Mango, hasta firmas de lujo. Esta propuesta es de Ferragamo, elaborada en piel en tono café y con el icono de la marca llamado Gancini en la parte frontal.

Dónde: Tiendas Ferragamo y ferragamo.com/shop/mex

Precio: 6,800 pesos

Un tarjetero es un gran aliado para la organización. Foto: Especial

Gift Card

Cuando tenemos dudas sobre ese regalo que queremos hacer, podemos recurrir a una Gift Card. La tarjeta de regalo del grupo Inditex permite adquirir piezas de diferentes tiendas muy populares, como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties, así que quien la reciba podrá contar con variedad de estilo y precios para elegir su obsequio. Disponible en tiendas físicas y vía online.

Dónde: tiendas del grupo Inditex mencionadas

Precio: Desde 500 pesos

Regalos de lujo

El lujo que perdura puede ser un obsequio ideal para un momento y una persona muy especial.

Pulsera clásica. La pulsera Alhambra de Van Cleef & Arpels lleva consigo el significado de la buena suerte con su emblemático trébol de cuatro hojas. Esta línea es una de las favoritas de celebridades en la actualidad y es un detalle único con tradición artesanal.

La pulsera Alhambra de Van Cleef & Arpels lleva consigo el significado de la buena suerte con su emblemático trébol de cuatro hojas. Esta línea es una de las favoritas de celebridades en la actualidad y es un detalle único con tradición artesanal. Bolso festivo. Los bolsos de lujo son muy apreciados por los amantes de la moda. Este 'clutch' elegante y glamoroso de Cristian Louboutin tiene varios detalles encantadores que puedes buscar en un accesorio que acompañará momentos especiales, desde bodas hasta cenas significativas: negro clásico, un toque de brillo y cadena.

Foto: Especial

Puedes inspirarte en estas piezas para elegir un regalo ideal, adaptado a tu gusto y tu presupuesto.

