Elegir un regalo beauty es apostar por algo más que un producto: es regalar un momento frente al espejo, una rutina que se vuelve ritual y ese pequeño lujo cotidiano que siempre se agradece. En esta temporada, los regalos que realmente funcionan son aquellos que combinan practicidad, textura y un toque de indulgencia, sin importar si quien lo recibe es experta en maquillaje o prefiere lo esencial.

Por eso, esta guía de regalos beauty reúne piezas que destacan por su versatilidad, fórmulas confiables y ese efecto “me lo voy a poner todo el tiempo”. Desde labios con efecto volumen hasta productos que sellan el look completo, estas opciones cumplen con algo clave: se sienten especiales sin ser complicadas.

Guía de regalos beauty. Foto: Freepik

Regalos de belleza que elevan cualquier rutina

Hay productos que no necesitan explicación, solo un primer uso para volverse favoritos. Un set de labios, una máscara de pestañas que transforma la mirada o un fijador que lo deja todo en su lugar pueden ser el inicio de una rutina más consciente y placentera.

Esta selección está pensada para regalar sin miedo: tonos universales, acabados favorecedores y fórmulas que funcionan para distintos estilos y tipos de piel. Porque cuando un regalo beauty es bueno, se nota desde la primera aplicación.

Set de labiales revitalizante con efecto volumen – e.l.f.

Un set pensado para quienes aman los labios protagonistas, pero sin complicaciones. Sus fórmulas aportan volumen visual inmediato mientras hidratan, logrando un acabado jugoso y cómodo que funciona tanto de día como de noche.

Labios con efecto volumen, acabado jugoso y fórmulas cómodas que elevan cualquier look sin esfuerzo. Foto: e.l.f.

Dónde encontrarlo: Sephora México.

Precio: $990.00

Beija Flor Jet Set – Sol de Janeiro

Un ritual corporal completo con uno de los aromas más icónicos de la marca. Este set incluye esenciales para hidratar, suavizar y perfumar la piel, creando una experiencia sensorial que se siente como vacaciones en cada aplicación.

Un ritual corporal completo con un aroma envolvente que convierte el cuidado diario en un momento de escape. Foto: Sol de Janeiro

Dónde encontrarlo: Liverpool, Palacio de Hierro, Sephora México.

Precio: $810.00

Set Tony Moly Tus Favoritos Holiday 1

Un acercamiento perfecto al cuidado de la piel coreano. Este set reúne productos clave para hidratar, revitalizar y consentir la piel, ideal para quienes disfrutan de rutinas sencillas pero efectivas.

Skincare coreano en versión set: fórmulas que hidratan, revitalizan y se integran fácil a la rutina. Foto: TonyMoly

Dónde encontrarlo: Sephora México, Sally Beauty, Tony Moly.

Precio: $1,399.00

The Eye Brush Set – Sephora Collection

Un set de brochas diseñado para lograr looks de ojos más pulidos y profesionales. Sus cerdas permiten difuminar, definir y aplicar sombra con precisión, elevando cualquier maquillaje.

Brochas esenciales para lograr maquillajes de ojos más definidos, pulidos y profesionales. Foto: Sephora

Dónde encontrarlo: Sephora México.

Precio: $600.00

Set de Body Mist y Emulsión Corporal “Amor Mucho Amor” – Yuya

Un dúo pensado para el cuidado diario del cuerpo. La emulsión hidrata la piel mientras el body mist aporta un aroma suave y reconfortante que acompaña durante todo el día.

Hidratación y aroma suave en un dúo pensado para acompañar el día a día con un toque de bienestar. Foto: Bailando Juntos

Dónde encontrarlo: tiendas departamentales y e-commerce oficiales.

Precio: $395.00

