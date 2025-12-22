Con motivo de las festividades decembrinas y de Año Nuevo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó ajustes en los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada para los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

Los días 24 y 31 de diciembre, el Metro operará de 05:00 a 23:00 horas, el Metrobús de 04:30 a 21:00 horas, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Trolebús de 05:00 a 00:00 horas, el Cablebús de 05:00 a 22:00 horas, el Tren Ligero de 05:00 a 22:30 horas y ECOBICI de 05:00 a 00:30 horas.

El Metrobús informó que, por eventos de fin de año, el 31 de diciembre las Líneas 1 y 7 extenderán su servicio hasta la 01:00 horas.

Para los días 25 de diciembre y 1 de enero, el Metro brindará servicio de 07:00 a 00:00 horas, el Metrobús de 05:00 a 00:00 horas, la RTP de 07:00 a 00:00 horas, el Trolebús de 06:00 a 23:30 horas, el Cablebús de 07:00 a 23:00 horas y el Tren Ligero de 07:00 a 23:30 horas.

Durante estas fechas, los módulos de control vehicular y parquímetros no tendrán operación.

Asimismo, se permitirá el ingreso de bicicletas al Metro y al Tren Ligero el 25 de diciembre y el 1 de enero, mientras que el Cablebús mantiene esta medida durante todo el año.

En el caso de Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicletas estará sujeto a la disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

Los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados durante estos días.

