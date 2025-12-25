Durante esta temporada es común que las personas asistan en sus autos o motos a posadas, fiestas o reuniones para celebrar con sus seres queridos, y el alcohol casi siempre está presente en las mesas.

Sin embargo, muchos conductores ignoran los peligros de conducir bajos los efectos de bebidas alcohólicas. Y de hecho, esta práctica se sanciona en la mayor parte de la República Mexicana.

En la Ciudad de México, si no pasas la prueba del alcoholímetro pueden llevarte al "Torito" y este es el costo de la multa que debes pagar.

Revisa el límite de alcohol permitido en la CDMX. Foto: Pixabay

¿Qué pasa si conduces bajo los efectos del alcohol en CDMX?

Durante el mes de diciembre, en nuestra capital se mantiene activo el programa "Conduce sin Alcohol", con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito. Y esto implica la aplicación de pruebas de alcoholímetro en diferentes zonas.

Según lo establecido por el Artículo 50 del Reglamento de Tránsito, “queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en sangre superior a 0.8 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos”.

En caso de no pasar la prueba del alcoholímetro, las autoridades pueden remitir al conductor al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, popularmente conocido como “El Torito”.

Pero ¿cómo salir? Se debe cumplir un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, más seis puntos de penalización a la licencia de conducir. Éstos últimos se pagan con actividades cívicas y cursos en línea.

En caso de que el infractor no sea el propietario del vehículo remitido al depósito, el conductor será sancionado y, de no cumplir la sanción impuesta en su totalidad, el titulas del vehículo deberá cubrir una multa de 60 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, aproximadamente $6,788.40.

El alcoholímetro se realiza en diferentes puntos de la CDMX. Foto: Freepik

¿Qué documentos de tu vehículo se revisan en "El Torito"?

Si las autoridades determinan que el conductor superó los límites permitidos de alcohol, indiscutiblemente el vehículo será remitido al depósito vehicular. Y para la devolución es necesario comprobar la propiedad, tener las llaves del vehículo y cumplir el arresto administrativo.

Hay ocasiones en que se necesita cubrir el costo por arrastre del coche, teniendo un valor estimado de $963.00 para unidades no mayores a 3.5 toneladas.

Ya en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisará lo siguiente:

Que el auto o moto cuente con tarjeta de circulación vigente.

Que no existan créditos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, federal o local.

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente.

Conducir es una actividad que conlleva responsabilidad, por lo que es importante no hacerlo si te encuentras bajo las influencias del alcohol.

