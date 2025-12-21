La licencia de conducir es un documento oficial imprescindible para quienes manejan, ya sea auto, motocicleta u otro tipo de vehículo automotor. Es una forma de habilitar a su titular para conducir un vehículo por la vía pública, es importante destacar que el tipo de vehículo que se puede conducir dependerá del tipo de licencia que se tenga, ya sea de servicio público y/o particular.

Debido a la importancia del documento, no es inusual que las personas extravíen su licencia de conducir o en casos más desafortunados se la roben, ante estas situaciones, puede solicitar tu reposición. En Autopistas te contamos que debes hacer.

La licencia de conducir es un documento vital para circular en vía pública. Foto: Especial

Leer también Darán de baja todas las licencias de conducir permanente a estos conductores

¿Qué necesito hacer para solicitar la reposición de mi licencia de conducir permanente?

Si por alguna razón, ya no cuentas con tu licencia de conducir permanente, no te preocupes, solicitar la reposición es fácil, estos son los pasos a seguir:

Ingresa a la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que generar tu línea de captura con el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/vehicular/licencias/03

Selecciona la opción “Licencia A automovilista y motociclista Permanente (Reposición)”.

Posteriormente, ingresa los datos personales que solicita el sitio.

Selecciona un método de pago. Puedes pagar en línea con tarjeta de débito o crédito Visa/Mastercard. También puedes pagar en bancos, obtener el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o en supermercados.

Una vez realizado el pago, deberás agendar una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad, en la fecha y horario de tu elección, en el siguiente enlace: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Acude a tu cita, en donde se revisará, cotejará y registrará tu documentación: identificación oficial, comprobante de domicilio y línea de captura pagada.

Finalmente te entregarán la reposición de tu licencia.

El costo de la reposición es de $1,099.00 pesos mexicanos.

La licencia permanente es un documento muy solicitado en la CDMX. Foto: Unsplash

¿Y qué pasa si no cuento con licencia permanente?

Aunque la licencia de conducir permanente es un documento muy solicitado en la CDMX, no todos cuentan con ella, por lo tanto, puedes solicitar la reposición de la siguiente forma:

Ingresa a la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que generes, y en su caso pagues, la línea de captura según corresponda al trámite que deseas realizar, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/conceptos/licencias

Selecciona la opción que se ajuste al vehículo que manejes por ejemplo “Licencia A vehículos particulares por 3 años (expedición, reposición y renovación)” o “Licencia A 1 motociclistas por 3 años (expedición, reposición y renovación)”.

Ingresa los datos que el sitio te solicita.

Selecciona un método de pago. Puedes pagar en línea con tarjeta de débito o crédito Visa/MasterCard. También puedes pagar en bancos, obtener el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería o supermercados.

Una vez realizado el pago, deberás agendar una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad, en la fecha y horario de tu elección, en el siguiente enlace: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Acude a tu cita, en donde se revisará, cotejará y registrará tu documentación: identificación oficial, comprobante de domicilio y línea de captura pagada.

Finalmente te entregarán la reposición de tu licencia.

El costo depende del tipo de licencia que solicites. Por ejemplo, la de vehículos particulares por 3 años tiene un costo de $1,099.00 pesos, mientras que la de motociclistas por 3 años $550.00 pesos.

Leer también 911 GT3 90 F. A. Porsche: un legado sobre ruedas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters