Si hablamos de modelos icónicos de autos, no podemos dejar fuera al increíble Porsche 911, cuyo diseño se lo debemos a Ferdinand Alexander Porsche, creador, junto a su hermano Hans-Peter, del estudio de diseño Porsche Design en 1972. El nieto del fundador de la compañía dejó una huella duradera en el mundo del automovilismo, razón por la que la empresa alemana decidió rendirle un homenaje bastante apropiado.

Ferdinand habría cumplido 90 años el 11 de diciembre, para celebrarlo Porsche lanzará un modelo conmemorativo cuyo diseño interior y exterior estará inspirado en un 911 de la serie G que condujo F. A. en la década de 1980. En Autopistas te contamos todos los detalles.

El modelo estará inspirado en un 911 de la serie G que condujo F.A. Foto: Cortesía Porsche

¿Qué características tiene este modelo?

Esta nueva versión del auto está basada en el 911 GT3 con paquete Touring, incluye el motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros desarrolla 510 HP y 450 Nm de par.

En cuanto al color, los expertos de Paint to Sample Plus trabajaron junto a la familia Porsche para crear un tono exclusivo, tomando como referencia el emblemático verde Oak metalizado del 911 de F. A. Porsche, al que bautizaron “Verde F. A. metalizado”.

Por otro lado, el modelo contará con llantas Sport Classic pintadas en negro satinado brillante, que toman como inspiración a las clásicas llantas Fuchs, además, incluyen detalles como la tuerca central y el escudo del año 1963.

En cuanto al interior, con un patrón de 5 colores entrelazados inspirados por las chaquetas favoritas de Ferdinand, el tapizado F. A. Grid-Weave se encuentra en los asientos (con costuras decorativas en color beige Chalk), guantera, la bolsa de viaje y el maletero.

Finalmente, el auto cuenta con el reloj Sport Chrono inspirado en el Chronograph I original, el pomo de la palanca de cambios de madera de nogal de poro abierto y una placa chapada en oro con la firma, la silueta original del 911 y las palabras “One of 90”.

El tapizado F. A. Grid-Weave le otorga un estilo único al modelo. Foto: Cortesía Porsche

Un auto de edición limitada

El 911 GT3 90 F. A. Porsche estará disponible para pedidos a partir de abril de 2026 y la producción comenzará en la segunda mitad de ese mismo año, una vez que los compradores hayan completado sus configuraciones personalizadas. Con el auto se incluirá una edición exclusiva de su reloj Chronograph 1 y una bolsa de viaje especial de Porsche Design.

Este modelo será bastante limitado, fabricando únicamente 90 unidades, una de ellas ya ha sido adquirida el hijo de Ferdinand, Mark Porsche, quien colaboró activamente con la división Porsche Sonderwunsch. “Estoy seguro de que a mi padre le habría encantado este 911 tan especial”, afirmó.

