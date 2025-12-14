Esta temporada decembrina, donde trabajadores y trabajadoras reciben su aguinaldo, la búsqueda por autos seminuevos incrementa. Si bien es una decisión inteligente, deben tomarse en cuenta los posibles riesgos de realizar la compra en sitios en línea y redes sociales.

Kavak y la Revista del Consumir, publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advierten que hasta un 40% de las transacciones realizadas en la compra de dichos bienes presenta irregularidades, desde documentos falsificados hasta fraudes con unidades que no existen.

Si estás interesado en estrenar auto antes de que acabe el año, la buena noticia es que hay diferentes maneras de proteger tu dinero.

Antes de comprar un auto seminuevo esta temporada, revisa el historial del vendedor o concesionaria. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Leer también Todos los autos que deben reemplacar en CDMX por las nuevas placas del Mundial

¿Qué tipo de estafas hay al comprar autos seminuevos esta temporada?

Actualmente, los portales web y las redes sociales son de los principales puntos de venta de autos seminuevos, pero también los más comunes para cometer estafas.

Tanto la Guardia Nacional como el CERT-MX han emitido alertas con las que exhiben páginas de Internet, perfiles y anuncios engañosos, cuya intención es imitar aseguradoras o agencias automotrices legítimas. De esta manera logran atrapar a las víctimas.

Y aunque existen varias modalidades, uno de los fraudes más frecuentes consiste en publicar vehículos a precios por debajo del promedio en el mercado. Luego de llamar la atención de la víctima, los estafadores le solicitan depósitos adelantados para "apartar la unidad" o realizar procesos logísticos.

Finalmente, los supuestos vendedores desaparecen sin entregar el automóvil. Sus estrategias son tan sutiles que incluso pueden citar a la víctima en un lugar físico y llegar a agredirlos para robar su dinero.

"Otro tipo de fraude común son los supuestos remates de aseguradoras en páginas falsas que imitan a las de las agencias", señala Profeco. Aquí, se utilizan fotografías artificiales para hacerlas pasar como reales y los vehículos se venden con promociones atractivas, aunque también son falsas.

Los autos seminuevos pueden ser una buena opción, pero siempre cuida dónde los compras. Foto: Freepik

¿Cómo evitar ser víctima de una estafa digital al comprar autos seminuevos?

Si ya tienes el aguinaldo en tu mano y planeas gastarlo en un auto seminuevo, toma en cuenta las medidas de protección emitidas por Kavak y la Profeco:

Reúnete en lugares seguros. La revisión del auto en venta debe hacerse en lugares con vigilancia, espacios públicos o zonas concurridas, nunca en sitios aislados o propuestos de último minuto.

Desconfía de precios extremadamente bajos. Los precios irreales, las ofertas demasiado atractivas o la presión para cerrar el trato son indicativos de posibles fraudes . Siempre guíate por los precios enlistados en "El Libro Azul".

. Siempre guíate por los precios enlistados en "El Libro Azul". Verifica la identidad del vendedor. Solicita documentos originales como factura, tarjeta de circulación e identificación oficial. Si hay resistencia a esta medida, frena la negociación.

Da preferencia a distribuidores o plataformas confiables. Hay diversas plataformas con procesos de validación y revisión para la compra de autos seminuevos, entre de ellas se encuentra Kavak, lo que disminuye el riesgo de estafas.

Consulta el historial legal del vehículo en Repuve . Es un paso obligatorio para ver si la unidad tiene reporte de robo o adeudos.

. Es un paso obligatorio para ver si la unidad tiene reporte de robo o adeudos. No hagas depósitos por adelantado. Cierra el trato hasta revisar que la documentación y la unidad estén en perfectas condiciones, y cumplan con los criterios de una venta legal.

La compra de autos seminuevos a través de Internet es una opción cada vez más popular, especialmente durante la temporada de aguinaldo. Por ello, es fundamental conocer las modalidades de fraudes y tomar precauciones antes de realizar cualquier transacción.

Leer también Dónde están los módulos para obtener la certificación de motos en Edomex

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters