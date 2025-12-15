En la actualidad, la seguridad de un auto se ha convertido en un aspecto fundamental para que las personas escojan determinado modelo, más que el color o la estética, el cliente busca sentirse cómodo y a salvo mientras conduce. Para ello, existen organizaciones que se encargan de evaluar la seguridad de los autos, tales como el IIHS.

El Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS por sus siglas en inglés) es una organización científica y sin fines de lucro dedicada a reducir las muertes, lesiones y daños a la propiedad causados por accidentes automovilísticos.

Cada año, a través de investigación y evaluación de la resistencia a los choques y la prevención y mitigación de los mismos, el IIHS se encarga de elegir las mejores opciones de seguridad vehicular del mercado y este 2025 no es la excepción, ya que han publicado su lista con los autos más seguros. Aquí en Autopistas te mostramos las mejores opciones.

Model Y 2025 está disponible en México. Foto: Tesla

¿Qué autos ganaron en 2025?

Para clasificarlos, los autos que mejor desempeño logran en sus evaluaciones califican como Top Safety Pick (TSP), distinción que se ha entregado desde 2006, o Top Safety Pick+ (TSP+) que fue implementada en 2013. Esta es la lista.

Autos pequeños

Hatchback Acura Integra de 4 puertas 2025-26 (TSP)

Honda Civic hatchback de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Honda Civic sedán de 4 puertas 2025-26 (TSP)

Sedán Hyundai Elantra de 4 puertas 2025 (TSP+)

Sedán Kia K4 de 4 puertas 2025 (TSP+)

Mazda 3 hatchback de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Mazda 3 sedán de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Toyota Prius hatchback de 4 puertas 2025 (TSP+)

Autos medianos

Honda Accord sedán de 4 puertas 2025 (TSP+)

Hyundai Ioniq 6 sedán de 4 puertas 2025 (TSP+)

Sedán Hyundai Sonata de 4 puertas 2025 (TSP+)

Sedán Toyota Camry de 4 puertas 2025 (TSP+)

Autos de tamaño mediano de lujo

Audi 2025 Nuevo sedán A5 de 4 puertas (TSP+)

Mercedes-Benz Clase C sedán de 4 puertas 2025 (TSP+)

Auto grande de lujo

Sedán Genesis G90 de 4 puertas 2025 (TSP)

SUV pequeños

Genesis GV60 de 4 puertas 2025 (TSP+)

Honda HR-V de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Hyundai Ioniq 5 de 4 puertas 2025 (TSP+)

Hyundai Kona de 4 puertas 2025 (TSP+)

Hyundai Tucson de 4 puertas 2025 (TSP+)

Kia Sportage de 4 puertas 2026 (TSP+)

Mazda CX-30 de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Mazda CX-50 de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Nissan Rogue de 4 puertas 2026 (TSP)

Subaru Forester de 4 puertas 2025 (TSP)

Subaru Solterra de 4 puertas 2025 (TSP+)

Toyota bZ4X de 4 puertas 2025 (TSP+)

Toyota Corolla Cross de 4 puertas 2025-26 (TSP)

SUV de tamaño mediano

Buick Enclave de 4 puertas 2025 (TSP+)

Chevrolet Traverse de 4 puertas 2025 (TSP)

Ford Explorer de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Ford Mustang Mach-E de 4 puertas 2025 (TSP+)

GMC Acadia de 4 puertas 2025 (TSP)

Honda Pilot de 4 puertas 2025 (TSP)

Hyundai Ioniq 9 de 4 puertas 2026 (TSP+)

Hyundai Santa Fe de 4 puertas 2025 (TSP+)

Kia EV9 de 4 puertas 2025 (TSP+)

Kia Telluride de 4 puertas 2025 (TSP+)

Mazda CX-70 de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Mazda CX-70 PHEV de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Mazda CX-90 de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Mazda CX-90 PHEV de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Nissan Murano de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Nissan Pathfinder de 4 puertas 2025 (TSP+)

Subaru Ascent de 4 puertas 2025 (TSP)

SUV de lujo de tamaño mediano

Acura MDX de 4 puertas 2025-26 (TSP)

Audi Q6 e-tron de 4 puertas 2025 (TSP+)

Audi Q6 Sportback e-tron de 4 puertas 2025 (TSP+)

BMW X3 de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

BMW X5 de 4 puertas 2025 (TSP+)

Genesis Electrified GV70 de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Genesis GV70 de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Genesis GV80 de 4 puertas 2025 (TSP+)

Infiniti QX60 de 4 puertas 2025 (TSP)

Lexus NX de 4 puertas 2025 (TSP)

Lincoln Nautilus de 4 puertas 2025 (TSP+)

Mercedes-Benz GLC de 4 puertas 2025 (TSP+)

Mercedes-Benz Clase GLE de 4 puertas 2025 (TSP+)

Tesla Model Y de 4 puertas 2025 (TSP+)

Volvo XC90 de 4 puertas 2025 (TSP+)

SUV híbrido enchufable Volvo XC90 de 4 puertas 2025 (TSP+)

SUV grandes

Audi Q7 de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Infiniti QX80 de 4 puertas 2025 (TSP+)

Nissan Armada de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Rivian R1S de 4 puertas 2025-26 (TSP+)

Camionetas pequeñas

Hyundai Santa Cruz 2026 (TSP)

Camionetas grandes

Rivian R1T 2025-26 (TSP)

Toyota Tundra 2025 (TSP+)

El Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS) comenta que los vehículos más grandes y pesados generalmente ofrecen mayor protección a comparación de los pequeños y ligeros, por lo tanto, un auto pequeño que califica para un premio podría no proteger a sus ocupantes tan bien como un vehículo más grande que no gana el premio.

¿Qué pruebas realizan?

El IIHS logra clasificar los autos a través de 8 pruebas donde verifican la resistencia y el desempeño de los mismos.

Small Overlap Front: Esta prueba representa un choque en el que la esquina delantera de un vehículo choca con otro vehículo o un objeto como un árbol o un poste de servicios públicos.

Es necesario contar con las medidas de seguridad pertinentes. Foto: Freepik

Moderate Overlap Front: En esa prueba se realiza un choque desplazado entre dos vehículos que viajan en direcciones opuestas a poco menos de 40 mph cada uno.

Lateral: Un SUV moderno típico se estrella contra el lado del conductor de otro vehículo.

Faros: La prueba de los faros mide la distancia a la que los faros proporcionan una iluminación adecuada en rectas y curvas. También comprueba el deslumbramiento que los faros pueden causar a los conductores de vehículos que vienen en sentido contrario.

Prevención de colisiones frontales vehículo a vehículo: Evalúa la efectividad de la advertencia de colisión frontal y el frenado automático de emergencia.

Prevención de choques frontales peatón: Representa accidentes peatonales comunes, cuando una persona intenta cruzar la calle o se camina en la misma dirección del flujo del tránsito.

Recordatorio del cinturón de seguridad: Evalúa las alertas audibles y visuales para las posiciones de los asientos delanteros y de la segunda fila.

Anclajes inferiores y correas para niños (LATCH): Evalúa lo fácil que es instalar un sistema de retención infantil utilizando el sistema de hardware de fijación obligatorio del vehículo de prueba.

