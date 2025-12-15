Seamos honestos, a nadie le gusta iniciar sus trámites vehiculares en CDMX y enterarse que no los puede realizar porque tiene multas de tránsito pendientes. Ya sea para verificar, pagar tenencia o renovar la tarjeta de circulación, los adeudos siempre aparecen en el peor momento.

La buena noticia es que para 2026, los automovilistas de la Ciudad de México podrán empezar con el pie derecho. El Gobierno capitalino anunció una propuesta sobre un descuento de hasta 90% en multas y fotomultas generadas en 2025, como parte del programa de regularización con beneficios fiscales incluido en el Paquete Económico 2026.

En Autopistas te explicamos quiénes pueden obtener la condonación de multas, quiénes quedan fuera y qué falta para que se apruebe.

¿Qué multas no aplican para el descuento en CDMX?

Como suele pasar, no todos los casos entran en este programa de condonación. El descuento en multas de tránsito CDMX no aplica para infracciones relacionadas con:

• Multas en carriles confinados

• Infracciones derivadas de hechos que impliquen lesiones

• Multas vinculadas con delitos

Requisitos para la condonación y cancelación de multas en 2026

Para solicitar la condonación de fotomultas y multas de tránsito en CDMX, es necesario presentar la siguiente documentación:

• Identificación oficial vigente

• Documento que acredite la posesión del vehículo, como: tarjeta de circulación, factura o carta factura, etc.

¿Dónde y cómo se realiza el trámite de condonación de multas?

El trámite se realiza de manera presencial ante la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. El proceso es el siguiente:

1. Acude personalmente con tu escrito y los documentos requeridos a la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la CDMX.

2. Un servidor público recibe y revisa la documentación, asigna un número de expediente y te entrega un acuse de recibo.

3. La autoridad analiza tu caso y emite una resolución definitiva.

4. Recibes la notificación oficial y firmas de recibido.

Dirección de la oficina para la condonación de multas en CDMX

Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México

Calle Dr. Lavista No. 144

Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc

C.P. 06720

Horario de atención

Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

Este programa de descuento en multas CDMX, aún es una propuesta que se entregó al Congreso local y requiere aprobación legislativa y la publicación de reglas generales para su implementación, en caso de ser aprobado podrás regularizar tu situación vehicular y comenzar el año sin adeudos.

