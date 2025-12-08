El Registro Público Vehicular (Repuve) es una base de datos nacional administrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su función es brindar certeza jurídica y seguridad sobre la propiedad y situación legal de los vehículos en México.

Aquí se pueden consultar reportes de robo, verificar inscripciones oficiales y condensar datos esenciales del padrón vehicular. Por eso, cuando un las placas de un coche no aparece en este sistema, puede generar preocupación.

La buena noticia es que existen causas claras y procedimientos sencillos para resolver el problema. Hoy en Autopistas te los compartimos.

Estas son las razones por las que las placas de un auto, nuevo o usado, no aparecen en Repuve. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Por qué no aparecen tus placasen Repuve?

Como lo mencionamos anteriormente, Repuve permite verificar si un auto (nuevo o usado) cuenta con registro y oficial, al mismo tiempo que valida su inscripción y notifica si está reportado como robado.

Asimismo, proporciona información a propietarios y autoridades para fortalecer la seguridad pública y combatir delitos relacionados con el robo de vehículos automotores.

Pero como todo sistema, aunque poco común, puede presentar fallar en la captura y procesamiento de los datos. Esta es una de las razones por las que, al consultar un número de placas, no aparece.

Razones para autos nuevos

De manera específica, en autos nuevos la inscripción en el Repuve le corresponde al fabricante, ensamblador o importador; aplica en los coches facturados a partir del 4 de marzo de 2008.

Si las placas no aparecen, es posible que la concesionaria no haya completado el registro. Y lo adecuado es acudir directamente con el distribuidor donde fue adquirido para solicitar una aclaración.

Vale la pena mencionar que la ley establece que dicho proceso es obligatorio y solo debe realizarse una vez.

Razones para autos usados

Y en el caso de los autos usados, la responsabilidad del registro le corresponde a las oficinas de control vehicular de cada entidad. Si no aparece en el padrón vehicular, puede deberse a retrasos administrativos, errores en el trámite o falta de actualización de datos.

Para solucionarlo es necesario acudir a la Secretaría de Finanzas o Control Vehicular del estado y solicitar la inscripción correspondiente. Aquí mismo podrán verificar la documentación y completar el proceso.

En el peor de los casos, existe la posibilidad de que las placas sean falsas, lo que afecta a los conductores e incluso los puede meter en problemas ante las autoridades.

De confirmarse esta irregularidad, el interesado tendrá que levantar una denuncia ante el Ministerio Público para evitar consecuencias legales y aclarar la situación del auto.

Los autos nuevos deben ser inscritos por el fabricante o importador ante el Repuve. Foto: Unsplash

Mantener actualizado el registro de tu auto no solo te protege como propietario, sino que contribuye a la seguridad de tu patrimonio y del padrón vehicular del país.

