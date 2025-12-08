Diciembre suele ser un buen mes para descansar, aprovechar el aguinaldo y, para quienes son organizados, anticiparse para algunos trámites antes de que arranque el 2026. Uno de los más importantes para cualquier automovilista es el pago de la tenencia vehicular, un requisito básico para mantener el auto en regla. En Autopistas te explicamos qué cambiará en la tenencia vehicular 2026 y cómo puede afectarte.

Qué es el refrendo y la tenencia vehicular

El refrendo y la tenencia son impuestos aplicados por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Forman parte de las obligaciones que debe cumplir cualquier propietario de un vehículo para poder circular sin problemas.

En pocas palabras, la tenencia vehicular es un impuesto que se paga por el simple hecho de ser dueño de un automóvil. Aunque puede parecer un trámite más, su cumplimiento permite realizar otros procesos como la verificación y mantener el estatus legal del vehículo.

Qué pasa si no pagas la tenencia vehicular

Si eres propietario de un auto y no realizas el pago de tenencia, no podrás completar trámites como la verificación. Además, el vehículo puede quedar en un estatus irregular, lo que podría generar multas o recargos. No todos los autos pagan el mismo monto, pero sí es obligatorio estar al corriente para evitar problemas administrativos.

El cambio más importante para la tenencia 2026

Durante varios años, el subsidio del 100% de la tenencia aplicaba únicamente para vehículos cuyo valor no superara los 250,000 pesos. El problema es que hoy en día es imposible encontrar autos nuevos en ese rango de precio.

Ante esto, el Gobierno de la Ciudad de México planteó ajustes dentro del Código Fiscal CDMX. Según el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, la propuesta contempla un subsidio del 100% en la tenencia vehicular 2026 para automóviles cuyo valor no exceda los 630,000 pesos con IVA.

Este cambio beneficia a una mayor cantidad de contribuyentes y se alinea mejor con los precios actuales del mercado automotriz. Además, de acuerdo con Botton Falcón, con este ajuste se proyecta una recaudación de 4,582 millones de pesos en 2026.

Qué falta para que el cambio entre en vigor

Para que el nuevo esquema sea oficial, la Jefa de Gobierno deberá emitir el acuerdo general del subsidio a más tardar el 16 de enero de 2026. Con esa publicación, el beneficio quedará formalizado.

Por ahora, la propuesta sigue en revisión dentro del Congreso de la Ciudad de México, como parte del análisis del Código Fiscal y de la Ley de Ingresos 2026.

