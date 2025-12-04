Buenas noticias para quienes no han solicitado su licencia permanente, ya que este trámite se ha extendido durante todo el 2026. Aunque no es complicado y tampoco requiere mucho tiempo, es importante que llegues a tu cita con los documentos necesarios para la expedición.

Así que ve tomando nota porque aquí te compartimos una guía con todos los requisitos, costos y el paso a paso para obtenerla. Y es que uno de sus principales beneficios es que te podrás olvidar de las renovaciones constantes.

La licencia permanente puede ser tramitada por habitantes de la CDMX y el Edomex. Foto: Especial

¿Qué documentos necesitas para la licencia permanente de CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), los documentos indispensables para tramitar la licencia permanente de la CDMX el siguiente año son:

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte, etcétera).

Línea de captura pagada, por el monto de $1,500.

Comprobante de domicilio de la CDMX o Edomex (no menor a 3 meses).

Constancia de aprobación del examen de conocimientos (impresa).

Comprobante de cita (impreso).

Llave CDMX para comenzar el trámite en línea. Si no la tienes, créala aquí

Revisar que no se tengan adeudos pendientes.

Para tener derecho a la licencia permanente es necesario que los automovilistas no cuenten con adeudos. Foto: Freepik

¿Dónde solicitar la licencia permanente de CDMX?

Si vas a tramitar por primera vez tu licencia de conducir permanente, deberás realizar un examen obligatorio. Pero si ya cuentas con antecedentes, entonces solo debes solicitar tu documento en su carácter vitalicio.

Pese a que puedes realizar el trámite de manera presencial, una manera más sencilla de hacerlo es mediante el portal habilitado por la Semovi. A continuación, te decimos cómo utilizarlo:

Entra al enlace https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Inicia sesión con tu Llave CDMX.

Ubica el botón “Nuevo trámite“.

Genera tu línea de captura. Realiza el pago con medios electrónicos e imprime tu comprobante.

En este mismo portal encontrarás un apartado para descargar tu certificado de aprobación del examen, si es primera expedición.

Para la impresión del plástico, acude a uno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Semovi, agendando tu cita en https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Finalmente, el día de tu cita lleva todos los documentos, haz la toma de fotografía y de huellas dactilares, y listo.

¡Ojo! La licencia permanente de la CDMX va dirigida únicamente a automovilistas, pues es del Tipo A. No dejes que pase el tiempo y aprovecha para obtenerla en pocos pasos.

