Nissan acaba de anunciar oficialmente su segundo SUV fabricado en Brasil, producido en la planta de Resende, un complejo que recibió una inversión de 540 millones de dólares para modernizar su operación. Esta inversión incluyó nueva maquinaria, robots y mejoras en los procesos de producción.

El resultado el Nissan Kait, un SUV pensado para Latinoamérica, que será exportado a 20 países, incluido México.

Fotos: Nissan

Kait: un SUV para Latinoamérica con ADN conocido

El Nissan Kait no parte completamente desde cero. De hecho, se basa en un vehículo familiar para nuestra región: el Nissan Kicks Play el cual será sustituido por el nuevo Nissan Kait. Ambos modelos comparten la misma plataforma, una arquitectura ya probada y bien conocida.

Sin embargo, Nissan busca más espacio interior, mejor equipamiento de seguridad con sistemas ADAS, y un diseño actualizado que lo diferencia de su predecesor.

Fotos: Nissan

Cómo es el nuevo Nissan Kait

Aunque el Nissan Kait mantiene la plataforma del Nissan Kicks, a simple vista no lo parece. Cambia su diseño y con proporciones que lo colocan en el segmento B de los SUV compactos.

Dimensiones del Nissan Kait

• Largo: 4.30 m

• Ancho: 1.76 m

• Distancia entre ejes: 2.62 m

• Capacidad de cajuela: 432 litros

Fotos: Nissan

Nissan declaró que esta plataforma es una de las más vendidas en la región, por lo que reutilizarla permite fortalecer el catálogo en mercados como México. En cuanto a posicionamiento, el Kait se ubicará entre el Nissan Kicks y el Nissan Magnite.

¿Cuándo llegará el Nissan Kait a México?

La marca ya confirmó que el Nissan Kait se venderá en México, aunque todavía no reveló fechas oficiales. Todo apunta a que llegará el próximo año, equipado con un motor 1.6 litros de 4 cilindros, naturalmente aspirado, acoplado a una transmisión CVT ya conocida en otros modelos de la marca.

Fotos: Nissan

Este motor es uno de los dos que se producen en la planta de Nissan en Resende, junto al 1.0 turbo y el Nissan Kicks de nueva generación.

