Saskia Niño de Rivera denuncia robo de donación enviado a refugio para niñas en Acapulco; "el camión estaba vacío"

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La noche del 22 de abril, la organización informó el robo de una donación de “bienes esenciales” destinada para el refugio “Villa de las Niñas”, a cargo del DIF Acapulco, en Guerrero.

Por medio de un comunicado en la plataforma X, la sociedad civil acusó que, al llegar a Acapulco, dichos bienes ya no se encontraban en el lugar, sin que en ese momento existiera claridad sobre su paradero.

Asimismo, señaló que, tras más de 40 horas de búsqueda, fue posible recuperar una parte de los artículos, algunos en condiciones de uso.

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En tanto, lamentaron que la presidenta del DIF Acapulco, María del Rosario Moreno de la Cruz, “no se haya presentado en el acto de entrega del espacio ni haya podido garantizar condiciones básicas de resguardo para los bienes destinados”.

Finalmente, la organización señaló que procederá con las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.

Saskia Niño de Rivera denuncia robo de donación para refugio para niñas

La activista denunció el robo de una donación en un camión que se dirigía al refugio para niñas en Acapulco

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En una entrevista con para Radio Fórmula, la fundadora de “Reinserta” dio a conocer que, la donación, tenía un valor estimado de 2 millones de pesos.

“Para nuestra sorpresa, el camión que habíamos enviado, un tráiler lleno, equipado, con un valor de dos millones de pesos, no tenía absolutamente nada”, comentó.

Aunado a ello, la articulista de señaló que la presidenta del DIF aseguró que ya se había entregado. “Lo que nos llamó la atención fue que cuando le preguntamos a la presidenta del DIF por qué no había todo dijo: ‘bueno es que ya se entregó pensamos que era una donación’”.

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“Le dijimos bueno si se entregó aquí están las niñas, estamos aquí en el refugio, ellas lo deberían de tener”, añadió Saskia.

"No supieron decirnos. Primero nos dijeron que no se trabajaba en sábado, por lo que hasta el lunes se tenía una respuesta […] Luego nos dijeron que todo estaba en una bodega, pero que no trabajaba la persona que tenía la llave de la bodega", comentó la activista.

No obstante, dijo que, al subir el tono de que esto no se podía quedar así, "se asustaron un poco y empezaron a aparecer poco a poco ciertas cosas, pero ya usadas".

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Ante ello, al ser cuestionadas por los demás artículos, la titular del DIF Acapulco contestó: "Las demás cosas no van a aparecer, nosotros nos hacemos cargo del 100%".

"No le dieron importancia, lo llamaron un percance, un error", agregó Niño de Rivera.

Ante ello, lamentó la respuesta de la presidenta sobre la garantía de los artículos enviados más adelante, pues, dijo: "Yo no te puedo garantizar que las cosas se las sigan robando, pero yo no estoy en el DIF todos los días".

"Si no pueden cuidar una toalla, si no puede cuidar una cobija y una almohada, qué nos hace pensar que pueden cuidar a una niña", sentenció la activista.

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aosr

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