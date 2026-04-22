Asesinan a exreina de belleza; esta fue la última publicación de Carolina Flores en TikTok

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, exreina de belleza, fue localizada sin vida dentro de su departamento en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según los reportes preliminares, los hechos habrían tenido lugar desde el pasado 15 de abril dentro del inmueble ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14, departamento 203, donde la víctima se encontraba en compañía de su esposo y la madre de este.

De acuerdo con el testimonio que Alejandro presentó ante las autoridades ministeriales, su madre, Erika, habría disparado en repetidas ocasiones contra Carolina, quien perdió la vida al interior del departamento.

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Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación con el fin de esclarecer el crimen y definir la posible responsabilidad de la mujer señalada por el denunciante.

Esta fue la última publicación en redes sociales de Carolina Flores

Por medio de TikTok, la exreina de belleza compartió su última publicación, donde se le aprecia realizar un trend sobre el cantante Justin Bieber con la siguiente leyenda: “¿Cómo que hay personas en bieberchella que no se saben esta?, refiriéndose a la canción”.

@carolinaff444

LLORANDO BYE #bieberchella #jb

♬ original sound - ⋆ ˚｡⋆

Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 28 mil reproducciones. Asimismo, algunos usuarios han comentado la publicación, donde lamentan lo sucedido.

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