Luisito Comunica acusa estafa de mil 300 dólares en boletos para The Weeknd; "volví a confiar por estúpido"
El influencer Luisito Comunica fue tema de conversación en redes sociales, luego de acusar al sitio StubHub, empresa dedicada a la compra y venta de eventos, de una presunta estafa al comprar boletos para The Weeknd en la Ciudad de México.
Por medio de Instagram, el youtuber dio a conocer que fue estafado con mil 300 dólares (22 mil 500 pesos).
“Me siento súper estúpido, me acaban de robar mil 300 dólares […] Compré boletos para ir a ver a The Weeknd en una página que se llama StubHub”, expresó el poblano.
No obstante, confesó que, anteriormente, había sido estafado por el mismo sitio al comprar boletos para el concierto de Daddy Yankee. “Volví a confiar por estúpido”.
“Nunca me llegaron (los boletos), me llegó el correo que decía: ‘ya te llegaron los boletos’, pero nunca me llegaron”, añadió.
En tanto, el creador de contenido explicó que creyó que la página ya había cambiado; sin embargo, dijo: “Nadie me ayuda”.
¿Cómo es StubHub?
De acuerdo con el sitio de la compañía, StubHub permite a los fans comprar y vender entradas para decenas de miles de eventos.
"La Garantía FanProtect de StubHub, respaldada por un galardonado servicio de atención al cliente, garantiza la validez de cada entrada o, en caso contrario, que los clientes recuperen su dinero o reciban una entrada de sustitución de igual o mayor valor", se lee en la información.
Asimismo, se aprecia un mensaje del director de empresa Wayne Grierson: "Nuestra misión es ayudar a los fans a acceder a experiencias increíbles. Estamos felices de lograr la independencia al tiempo que ayudamos a los fans a volver a los conciertos, teatros y estadios".
