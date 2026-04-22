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A pocos días de que termine el crece la duda entre padres y alumnos de educación básica sobre si habrpa clases el próximo viernes 24. Esto sedebe a la cercanía del Consejo Técnico Escolar (CTE), que suele suspender actividades cada fin de mes; por lo que a continuación te lo decimos.

¿Se suspenden las clases el viernes 24 de abril, según la SEP?

No. El viernes 24 de abril sí habrá clases normales para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Calendario SEP 2025-2026. Foto: Calendario Escolar SEP
Calendario SEP 2025-2026. Foto: Calendario Escolar SEP

Aunque comúnmente el último viernes de cada mes se destina al Consejo Técnico Escolar, en esta ocasión abril no tendrá sesión de CTE, debido a que el calendario escolar aún contempla una semana adicional antes de cerrar el mes. Esta decisión ya se había aplicado en ciclos escolares anteriores.

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¿Cuándo será el próximo CTE en 2026?

La siguiente sesión del Consejo Técnico Escolar está programada para el viernes 29 de mayo. Esta será la penúltima reunión del ciclo escolar, ya que la última se llevará a cabo en junio.

¿Cuándo será el próximo CTE en 2026? Esto se sabe. Foto: Pexels
¿Cuándo será el próximo CTE en 2026? Esto se sabe. Foto: Pexels

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué suspende clases?

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión mensual en la que docentes y directivos analizan el desempeño académico, identifican problemáticas dentro del plantel y definen estrategias para mejorar el aprendizaje.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué suspende clases?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué suspende clases?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Estas sesiones se realizan regularmente el último viernes de cada mes, lo que implica la suspensión de clases para los alumnos de educación básica. Sin embargo, no es una regla estricta, ya que depende de la calendarización oficial de la SEP.

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¿Cuándo es la próxima suspensión oficial de clases?

La siguiente fecha sin clases está más cerca de lo que muchos piensan. Se trata del viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo.

Este descanso obligatorio generará un puente de tres días, ya que los estudiantes no tendrán clases del viernes 1 al domingo 3 de mayo, retomando actividades el lunes 4.

Pero eso no es todo: apenas un día después, el martes 5 de mayo, nuevamente se suspenderán clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, lo que significa una semana con interrupciones importantes en el calendario escolar.

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