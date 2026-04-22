Brozo y Loret se hospedan en la residencia de la embajada de México en Londres “con cargo al erario”; critican caso de hijo de Ebrard

Este miércoles, Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, y Carlos Loret de Mola “visitaron” la residencia de la embajada de México en Reino Unido, realizando una parodia de un supuesto cuarto donde se hospedó Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del secretario de Economía y excanciller, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante el capítulo 120 de Latinus con la descripción: “Brozo y Loret se hospedan en el mejor cuarto de Londres, con cargo al erario”, los comunicadores criticaron el hecho.

Brozo y Loret se hospedan en la residencia de la embajada de Londres “con cargo al erario”. Foto: Captura de video

Al principio del clip - en tono irónico- tomaron una fotografía de la exembajadora de Relaciones Exteriores de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, para aludir a las declaraciones de Ebrard, quien aseguró que en aquel entonces acordó con la funcionaria la estadía de su hijo para que cursara estudios de neurociencia.

“Si te reciben un chamaco y lo tratan como un hijo, ¿a poco vas a hacer la ingratitud de olvidarla? ¡Pues no!”, expresó Brozo durante el segmento.

Aunado a ello, ambos periodistas cuestionaron que, si el hijo de un funcionario puede hospedarse en instalaciones oficiales en Europa, entonces cualquier ciudadano debería tener ese mismo acceso.

"Si es para mi hijo, es para tus hijos. Es para todos […] al final de cuentas está pagado con el dinero de todos los mexicanos”, dijo Loret de Mola.

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Cacahuates, carta y burla diplomática

Posteriormente, los conductores encontraron unos cacahuates de bienvenida acompañados de una carta, por lo que entre bromas, señalaron que el detalle habría sido enviado por Roberto Velasco Álvarez, actual funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Unos cacahuatitos. De Mr. Peanuts. Ya es el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Y hay un detalle de estos en todas las embajadas, en todas las recámaras", expresó Trujillo.

Brozo y Loret se hospedan en la residencia de la embajada de Londres “con cargo al erario”. Foto: Captura de video

Ante ello, Loret sugirió tomarse una fotografía en la habitación para enviarla al periodista Claudio Ochoa, quien reveló el caso en el texto “Los huéspedes VIP de la embajada de Londres”.

"¡Al mezquino! ¡Al mezquino! ¡Oye, Claudio! ¡Oye, mezquino! ¡Saludos desde Londres! [...] Oye, qué gran revelación. Exhibió cómo, muy rápidamente, a Marcelo Ebrard se le olvidaron los cánones del viejo sistema político al que él perteneció. Porque él era priista, acuérdate", mencionó Loret.

Críticas a la 4T: comparaciones con el pasado y señalamientos de corrupción

Tras esto, el periodista señaló que, durante los gobiernos del PRI, existía una regla no escrita: si un funcionario cometía un abuso y era descubierto, debía presentar su renuncia ante el presidente para no afectar la imagen del gobierno. Sin embargo, afirmó que esta práctica cambió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues —dijo— se han acumulado varios casos sin consecuencias similares.

Brozo y Loret se hospedan en la residencia de la embajada de Londres “con cargo al erario”. Foto: Captura de video

Como ejemplo, mencionó el caso del entonces secretario particular de AMLO, Alejandro Esquer Verdugo, a quien se le vinculó con contratos relacionados con empresas fantasma.

“Cacharon a los hijos de Andrés Manuel. Cacharon a los hermanos de Andrés Manuel. Cacharon al secretario particular de Andrés Manuel. Cacharon a la que era secretaria de Gobernación, a la que era secretaria de Comunicaciones. Cacharon a Noroña. Cacharon a Adán Augusto. Cacharon al secretario de Marina [...] es una cadena de la chingad*", agregó.

Además, Brozo cuestionó la actuación de Marcelo Ebrard, al considerar incongruente que, tras una trayectoria política sólida, incurriera —según su crítica— en decisiones como permitir que su hijo ocupara una "cabida a su muchacho en una embajada pagada con recursos públicos".

"Ahora bien, entonces, tan pendejad* y con los números como los tiene que se le hizo una mezquindad. Que un periodista tomara esta información y la diera a conocer como si hubiera una obligación moral hacia sus buenos números a lo largo de las décadas", agregó.

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Acusan deterioro ético dentro del gobierno de Morena

En otro fragmento, el columnista de EL UNIVERSAL, dijo, que, desde su perspectiva, existía una falta de ética dentro de la llamada Cuarta Transformación, la cual —afirmó— se reflejaba en la manera en que funcionarios responden a las críticas; por lo que comparó la reacción de Ebrard con una actitud evasiva, argumentando que se justificó bajo el argumento de ser “un buen padre”, sin abordar de fondo el señalamiento.

"Primer grave error, mandar a su hijo. Segundo, la manera en como responde. Dice, yo no veo abuso. O sea, ya adoptando los cánones éticos de la 4T, en donde tú puedes tener a tus amigos repartiéndose los contratos del Tren Maya y ya si se descarrila, pues ya vemos qué ped*, ¿no?", recalcó.

Brozo y Loret se hospedan en la residencia de la embajada de Londres “con cargo al erario”. Foto: Captura de video

Ante ello, ambos comunicadores coincidieron en que el gobierno actual mantiene una “racha de mentiras”, citando casos recientes como incidentes relacionados con Pemex y otros episodios mediáticos, donde —según dijeron— las autoridades han respondido con versiones alternativas en lugar de reconocer errores.

Además, acusaron que, ante denuncias, la estrategia ha sido descalificar a periodistas, organizaciones civiles, ambientalistas y otros sectores críticos.

"Yo me quedé esperando las disculpas del régimen a todos los que calumnió por la fuga. Las disculpas del régimen a todos los que calumnió por la que se salió a solear y que le dijeron que era inteligencia artificial. Porque sé que no van a renunciar. A ver, en cualquier gobierno decente, ya la mitad de los que están ahí no estarían", dijo Carlos Loret.

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Críticas a Claudia Sheinbaum por discurso de “paz”

Los comentarios también se dirigieron hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente por su participación en un foro internacional en Barcelona, donde se definió como “una mujer de paz”.

Los comunicadores cuestionaron esta postura al contrastarla con la situación de violencia en el país, señalando inconsistencias entre el discurso y la realidad.

"¿Y el ecocidio, y el narco, y los presidentes municipales, y los gobernadores. Y Teotihuacán? Ahí está la chingader*. O sea, ni dos días [...] No había ni desempacado la maleta, hermano. Teotihuacán. Exhibe la contradicción [...] Vas a hablar de que eres la presidenta de la paz cuando tienes un país... en llamas", expresaron.

Brozo y Loret se hospedan en la residencia de la embajada de Londres “con cargo al erario”. Foto: Captura de video

Seguridad en duda rumbo al Mundial

Además, advirtieron sobre los riesgos de seguridad de cara a eventos internacionales como el Mundial, al considerar que hechos recientes —como lo que pasó en Teotihuacán— podrían afectar la imagen del país ante visitantes extranjeros.

"No dijimos en este mismo espacio, no en Reino Unido, aquí mismo, hace años, que decíamos a Andrés Manuel, oye, cabr*n, bájale a tu discurso de odio, cabr*n. Bájale [...] porque no vaya a ser un día que un pinch* loquito quiera tener un poco de aplauso fanático y de legado trágico", mencionó Víctor.

Brozo y Loret se hospedan en la residencia de la embajada de Londres “con cargo al erario”. Foto: Captura de video

Finalmente, señalaron que si no hubo protección, menos en un estadio, donde recalcaron que no saben si puede salir "otro loquito"; por lo que dijeron que la presidenta debería poner atención en la seguridad, ya que tiene varios países encima "comprando boletos muy caros" para disfrutar el Mundial en México, y posteriormente querer visitar Teotihuacán.

"La otra vez me preguntaron: "¿qué crees que irán a hacer los narcos en el Mundial?" Pues ir a los partidos, son los únicos que los pueden pagar. Vimos los boletos de 'El Mencho', ya los tenía", puntualizó Loret.

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