Banco Azteca impulsa la inclusión y el emprendimiento con certamen universitario

Banco Azteca lanzó el Primer Certamen Universitario de Inclusión Financiera, una iniciativa orientada a convocar a estudiantes de todo el país para reflexionar y proponer soluciones en torno a dos ejes clave para el desarrollo nacional: la inclusión financiera y el emprendimiento.

El certamen está dirigido a estudiantes de carreras económico-administrativas y busca posicionarse como una plataforma que trasciende el ámbito académico. Su propósito es conectar a las nuevas generaciones con los principales desafíos económicos y sociales de México, al tiempo que impulsa habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de generar impacto.

El certamen de Banco Azteca busca la participación de estudiantes en carreras administrativas-económicas. Foto: iStock

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A través de esta iniciativa, Banco Azteca fortalece su compromiso con la formación de talento joven, promoviendo una visión de liderazgo orientada a resultados y con impacto social. La institución apuesta por crear espacios donde las ideas se conviertan en propuestas viables para el desarrollo del país.

Como parte de la dinámica, los participantes deberán desarrollar un ensayo individual titulado “Inclusión financiera y emprendimiento: motores del desarrollo en México”. En este análisis, los estudiantes abordarán el papel de la inclusión financiera en el bienestar de la población, así como la relevancia del emprendimiento como detonador del crecimiento económico.

Los trabajos serán evaluados por un comité integrado por directivos de alto nivel de Banco Azteca. Este proceso busca garantizar un análisis riguroso y estratégico de las propuestas, seleccionando aquellas que destaquen por su innovación, profundidad y viabilidad.

El certamen busca soluciones para la inclusión financiera. Foto: iStock

Los ensayos finalistas accederán a una etapa adicional en la que podrán presentar sus propuestas ante el comité evaluador. Esta experiencia se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México, y podrá realizarse de manera presencial o remota. Con ello, se fomenta un diálogo directo entre jóvenes talentos y líderes institucionales.

Como reconocimiento a la excelencia académica y al esfuerzo de los participantes, los tres mejores ensayos serán premiados con un pase doble para asistir a encuentros de la máxima fiesta futbolera que se celebrará en México este verano. Este incentivo busca reflejar valores como la disciplina, la pasión y el trabajo en equipo, fundamentales tanto en el deporte como en el liderazgo profesional.

¿Cómo participar en el Primer Certamen Universitario de Inclusión Financiera de Banco Azteca?

La convocatoria está abierta a partir del 20 de abril de 2026. Podrán participar estudiantes inscritos en instituciones de educación superior con las que Banco Azteca mantiene colaboración activa a nivel nacional.

Entre ellas se encuentran la Universidad Panamericana, IPADE Business School, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad Anáhuac, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tecnológico de Monterrey, Universidad La Salle México, CETYS, Universidad Iberoamericana, UPAEP, Universidad Modelo, Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Monterrey, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, CIDE, Universidad de la Comunicación y Universidad de la Libertad, entre otras.

Para más información, los alumnos pueden consultar el sitio de Banco Azteca ( https://www.bancoazteca.com.mx/institucional/noticias/certamen-inclusion-financiera.html) .

Los ensayos deberán enviarse del 20 de abril al 10 de mayo al correo comunicacioninstitucional@bancoazteca.com , acompañados de un comprobante vigente que acredite su inscripción en alguna de las instituciones participantes. Los ganadores serán seleccionados el 18 de mayo.

El certamen de Banco Azteca busca la participación de estudiantes. Foto: iStock

Banco Azteca lanza este reto que responde a la necesidad de generar conocimiento aplicado que contribuya a cerrar brechas en el acceso a servicios financieros y a fortalecer el ecosistema emprendedor en el país.

Con esta iniciativa, la institución consolida su apuesta por el desarrollo del talento joven y la construcción de soluciones con impacto. Asimismo, busca sentar las bases para un México más incluyente, competitivo y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

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