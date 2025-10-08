Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: conoce los requisitos, montos y fechas clave del apoyo a estudiantes

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro sigue siendo uno de los pilares más importantes del Gobierno de México en materia de educación superior.

A través de esta beca, miles de estudiantes reciben apoyo económico directo para continuar sus estudios universitarios.

Durante el mes de octubre de 2025, se abrió un nuevo periodo de registro y actualización de datos para quienes desean acceder o renovar este beneficio.

Foto: Archivo/El Universal

Lee también: Beca Rita Cetina 2025: ¿qué letras reciben pago hoy, 8 de octubre?

¿Qué es la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF) forma parte de los programas prioritarios impulsados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Su objetivo es apoyar a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario que cursan en escuelas públicas catalogadas como de prioridad o cobertura ampliada, para que puedan continuar sus estudios sin dificultades económicas.

¿Cuánto dinero otorga esta beca y cada cuándo se deposita?

El monto otorgado por la beca es de $2,800 pesos mensuales, que se entregan de manera bimestral, es decir, un depósito de $5,600 pesos cada dos meses directamente a la cuenta del beneficiario en el Banco del Bienestar. Este apoyo se entrega durante los diez meses del ciclo escolar, cubriendo prácticamente todo el periodo académico anual.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca?

Los estudiantes interesados deben estar inscritos en una institución pública de educación superior, no contar con otro apoyo económico federal y tener hasta 29 años de edad al momento de la solicitud.

Además, se da prioridad a quienes cursan en universidades interculturales, escuelas normales rurales, universidades para el bienestar y planteles ubicados en zonas de alta marginación o indígenas.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2021 abre el registro

Lee también: Beca Benito Juárez 2025: ¿Qué día de octubre cae el pago para los estudiantes? Esto se sabe

¿Cuándo se realiza el registro o actualización de datos?

El registro para nuevos aspirantes y la actualización de información para becarios activos se lleva a cabo del 1 al 15 de octubre de 2025. Durante este periodo, los estudiantes deben ingresar a la Plataforma SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior) para verificar que sus datos personales y académicos estén correctos y posteriormente completar la solicitud de la beca.

¿Cómo saber si fuiste seleccionado o cuándo recibirás el depósito?

Una vez cerrado el registro, la CNBBBJ publica los listados de beneficiarios en sus canales oficiales y notifica a los seleccionados a través del correo electrónico registrado en la plataforma. Los depósitos se realizan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar y, en caso de no contar con una, se programan entregas escalonadas en módulos habilitados en las universidades participantes.

¿Qué hacer si tienes problemas con tu registro o depósito?

Si un estudiante presenta inconvenientes con su solicitud, puede acudir al área de becas de su institución o comunicarse con la Coordinación Nacional a través de los medios oficiales. También se recomienda mantener los datos actualizados y verificar con frecuencia el saldo de la tarjeta para confirmar el depósito del apoyo económico.

También te interesará:

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025 y por qué ha sido tan intensa?

Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué documentos debes presentar para recoger la tarjeta y cobrar 3 mil pesos?

¿Cómo limpiar y darle brillo a la joyería de plata sin dañarla? Sigue esta receta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/