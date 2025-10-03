Beca Benito Juárez 2025: ¿Qué día de octubre cae el pago para los estudiantes? Esto se sabe

La Beca Benito Juárez es el apoyo económico del Gobierno de México, destinado a los estudiantes de nivel medio superior que contribuye a que los jóvenes que cursan el bachillerato o profesional técnico en alguna escuela pública en modalidad escolarizada o mixta, continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Esta iniciativa ofrece un apoyo bimestral de $1,900 pesos y los pagos de la beca se otorgan durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual, con un máximo de 40 meses de apoyo, mientras el alumno esté inscrito.

Cabe aclarar que dentro del esquema de pagos a lo largo del ciclo escolar, no se consideran los meses de julio y agosto, por ser periodo vacacional, por tal motivo, durante este mes se recibirá el pago correspondiente al bimestre de septiembre y octubre.

Beca Benito Juárez, inica el registro para alumnos de educación media superior de todo el país / Imagen: https://www.gob.mx/

¿Qué día de octubre cae el pago de la Beca Benito Juárez?

La Beca Universal Benito Juárez busca reducir la deserción escolar, uno de los mayores retos en este nivel educativo.

En ese sentido, por medio de redes sociales, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, adelantó que el inicio de los pagos de la beca Benito Juárez iniciará tentativamente entre el 5 y 6 de octubre.

Además confirmó que en breve se publicará el calendario de pagos oficial que corresponde al bimestre de septiembre y octubre, por lo que los beneficiarios deben estar al pendiente de medios oficiales para saber en que fecha corresponde su pago.

De acuerdo con el esquema de pagos de meses anteriores, la fecha señalada por el coordinador corresponde a los estudiantes con inicial en su apellido de letra 'A' y conforme al orden del abecedario, en los días posteriores.

Beca Benito Juárez. Foto: Becas Bienestar

