La Beca Rita Cetina ya comenzó la dispersión de pagos, el apoyo económico está dirigido a estudiantes de educación básica inscritos en los planteles públicos de todo el país.

Los depósitos brindados por el Gobierno de México iniciaron el 6 de octubre, correspondiente al primer pago bimestral del ciclo escolar 2025-2026, de los meses septiembre y octubre.

¿Qué letras reciben pago hoy, 8 de octubre?

De acuerdo con el calendario y la información compartida por el Banco del Bienestar y Programas del Bienestar, hoy miércoles 8 de octubre, los apellidos beneficiados serán los que inicien con: “D”, “E” y “F”.

La entrega de los recursos se realizará desde el 6 hasta el 17 de octubre, por lo que es cuestión de días para que miles de estudiantes tengan su depósito. El objetivo de la beca es garantizar que todos los estudiantes tengan un respaldo económico que les permita continuar con sus estudios.

Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Foto: X @apoyosbienestar

¿Qué monto ofrece el programa?

La Beca Rita Cetina ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos a cada familia inscrita en el programa, sin embargo, en los casos dos o más hijos en secundaria, se brindarán 700 pesos adicionales por cada alumno.

El depósito se realiza a través de la tarjeta Banco del Bienestar, lo que permite retirarlo de manera sencilla y sin intermediarios. Actualmente, el apoyo económico está disponible sólo para estudiantes de secundaria, pero se espera que para 2026 también esté disponible para alumnos de primaria.

Beca Rita Centina 2025. Foto: Programas del Bienestar

