Banco Azteca acerca herramientas para mejorar calidad de vida a pensionados

Para los adultos mayores, disfrutar de los resultados de años de esfuerzo trabajados y acceder a una buena calidad de vida es parte de las aspiraciones al momento de su retiro.

Debido a ello, acercar el Festival del Adulto Mayor y otros servicios pensados especialmente para dar solución a sus necesidades, se ha convertido en un proyecto de vital importancia para instituciones financieras como Banco Azteca.

Acceder a una vejez digna con una buena calidad de vida es la aspiración de los adultos mayores. Foto: Cortesía

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El banco con la insignia por mejor atención al adulto mayor

Banco Azteca atiende a miles de pensionados del IMSS e ISSSTE, en su mayoría en alguna de sus cuentas principales; Nómina Azteca, Guardadito y Somos. De ahí que contar con las condiciones ideales para este sector ha sido una tarea de gran relevancia para la entidad bancaria.

Desde tener opciones de inversión a plazos y tasas que permitan al adulto mayor seguir teniendo beneficios de los años trabajados, así como alternativas de financiamiento para proyectos personales; son las necesidades que Banco Azteca identificó como primordiales en sus clientes y que, a razón de estas, han incorporado infraestructura que facilita los procesos bancarios a los pensionados.

Beneficios como préstamos de hasta 300 mil pesos con tasa fija, plazos que pueden alcanzar los 120 meses, así como ampliar la edad máxima para otorgar un préstamo a 84 años, son parte de la estrategia para apoyar al adulto mayor.

Además, el servicio digno, empático y especializado por parte de Banco Azteca ha sido galardonado con la Insignia de Atención a Personas Adultas Mayores otorgada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Para Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de la institución, la clave reside en la empatía operativa: “Entendemos que este grupo poblacional busca sentirse atendido y, sobre todo, seguro. No se trata solo de tecnología, sino de estar presentes cuando el cliente lo necesite. Nuestra oferta busca que el pensionado disfrute de la recompensa por su esfuerzo en años de trabajo, con la tranquilidad de que su banco resuelva desde una necesidad de financiamiento inmediata hasta una emergencia médica a domicilio”.

Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca. Foto: Cortesía

Entre otros beneficios pensados para este sector, esta institución financiera ha puesto a disposición sucursales cercanas a domicilios, horarios extendidos de servicio, reembolso de comisión por disponer de efectivo en cajeros red y, sobre todo, un amplio programa de asistencias sin costo que incluyen:

Asistencia Médica Online y Telefónica

Asistencia Psicológica Online y Telefónica

Asistencia nutricional Online y Telefónica

Asistencia Legal online y telefónica

Consulta Presencial con médico internista

Descuentos Médicos

Descuentos en entretenimiento

Check Up

Médico General a Domicilio

Ambulancia

Los beneficios a los que el titular de la cuenta y cónyuge pueden acceder sin costo, al elegir Pensión Azteca, son parte de los esfuerzos para guiar a los adultos mayores en el sistema financiero, desde las asesorías para iniciar su proceso de pensión hasta la oferta de otros productos de utilidad durante ese momento tan importante en su vida

Un festival para acercar a la comunidad de adultos mayores

Actividades que fortalezcan el bienestar y la convivencia son parte del camino a una vejez digna. Por ello empresas de gran impacto en México han impulsado el Festival del Adulto Mayor con el fin de conectar con este importante segmento de población en nuestro país.

Banco Azteca se une a los colaboradores del festival enfocado a adultos a partir de los 50 años. Foto: Cortesía

En su edición en la capital, el festival y las empresas asociadas, entre ellas Banco Azteca, buscan acercar a los adultos mayores a una experiencia de aprendizaje, cultura, entretenimiento y diversión, además de conocer nuevos productos y servicios especializados.

Del 10 al 12 de abril, el festival reunirá en el WTC de la Ciudad de México, de forma gratuita a adultos mayores con empresas e instituciones que no solo buscan brindar un momento de esparcimiento, sino también las herramientas para una calidad de vida adecuada tras el retiro.

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