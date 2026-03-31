Con un enfoque hacia la innovación en la salud, educación y desarrollo para el envejecimiento sostenible, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene un programa de educación continúa que pocos conocen.

Se trata del Programa de Capacitación INAPAM, una iniciativa para capacitar a los adultos mayores física y mentalmente para adaptarse a los cambios de la sociedad moderna, brindando orientación.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el programa brinda una propuesta formativa para contribuir en la construcción de una cultura del envejecimiento que reconozca a las personas mayores como sujetas de derechos, agentes de su propio desarrollo y actores fundamentales en la sociedad.

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Conoce los requisitos para inscribirse a las actividades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Foto: INAPAM

¿Cómo inscribirse al programa de Capacitación INAPAM para adultos mayores?

Los talleres INAPAM se enfocan en destacar es el envejecimiento activo, por este motivo van dirigidos a la población adulta mayor, así como a servidores públicos de los niveles federal, estatal y municipal. La convocatoria a las actividades se difunden a través de las redes sociales del INAPAM (Facebook e Instagram) y para inscribirse se debe llenar el formulario virtual que se publica junto a la convocatoria.

Cabe mencionar que los talleres no se limitan a las tecnologías, sino que abarca nuevos enfoques en políticas públicas, modelos de atención y formas de inclusión social que promueven un envejecimiento saludable.

Requisitos:

Dispositivo electrónico (tableta, computadora, teléfono inteligente)

Conexión estable a internet

Cuenta personal de correo electrónico ( Gmail )

) Disponibilidad de tiempo

Beneficios tarjeta INAPAM. Foto: Especial

¿Cuáles son las próximas actividades del Programa INAPAM?

Durante el primer semestre del 2026 los cursos que se proporcionarán a distancia son los siguientes:

Salud mental en personas mayores: los días 8, 10, 13, 15 y 17 de abril de 2026 con 5 sesiones, lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 horas.

los días 8, 10, 13, 15 y 17 de abril de 2026 con 5 sesiones, lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 horas. Género, diversidad e interculturalidad para un envejecimiento saludable : los días 12, 14, 19 y 21 de mayo de 2026, 4 sesiones martes y jueves de 11:00 a 14:00 horas.

: los días 12, 14, 19 y 21 de mayo de 2026, 4 sesiones martes y jueves de 11:00 a 14:00 horas. Manejo del Estrés para un Envejecimiento Saludable: los días 2, 9, 11, 16, 18, 23, 30 de junio de 2026, martes y jueves, de 11:00 a 14:00 horas.

los días 2, 9, 11, 16, 18, 23, 30 de junio de 2026, martes y jueves, de 11:00 a 14:00 horas. Entornos amigables para personas adultas mayores: el día 2 de julio de 2026, con una sola sesión de 11:00 a 14:00 horas.

Programación cursos primer semestre 2026 INAPAM. Foto: Especial

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