“No es moda, es estrategia”: Elena Alti revela en el Women Economic Forum 2026 cómo la equidad está cambiando los resultados en Banco Azteca

La equidad dejó de ser una conversación pendiente para convertirse en una ruta clara de acción. Ese fue el tono que marcó la participación de Elena Alti durante el arranque del Women Economic Forum Iberoamérica, donde su mensaje no solo conectó con la audiencia, sino que aterrizó en ejemplos concretos.

Este martes 14 de abril, el Jardín Escénico de Chapultepec reunió a líderes del ámbito político, empresarial, social y cultural en la octava edición del foro. En ese espacio, Elena Alti, SVP y CMO en Grupo Salinas, formó parte del panel “Equidad que se construye: prácticas y políticas que están funcionando”, donde compartió la visión y avances que se impulsan desde el grupo y, en particular, desde Banco Azteca.

Participación de Elena Alti en el panel "Invertir en Mujeres no es tendencia, es estrategia" de la WEF en el Jardín Escénico Chapultepec. Foto :Fernanda Rojas /El Universal

¿Por qué hoy la equidad define la estrategia de una empresa?

Desde su primera intervención, Elena fue contundente:“El tema de la equidad no es discurso ni es moda, es estrategia.”

Explicó que, en una organización con más de 120 mil personas, la coherencia no es opcional, ya que recalcó que la credibilidad de una compañía no se construye solo hacia afuera, sino desde adentro.

“Una compañía se mide fuera con confianza, con credibilidad [… ] pero eso tiene que estar imbuido dentro de la cultura de la compañía”, señaló.

Participación de Elena Alti en el panel "Invertir en Mujeres no es tendencia, es estrategia" de la WEF en el Jardín Escénico Chapultepec. Foto :Fernanda Rojas /El Universal

Bajo esa lógica, subrayó que la equidad debe reflejarse en cada nivel de operación: desde la contratación hasta el desarrollo profesional, la capacitación y la creación de productos. De lo contrario, advirtió, “tarde o temprano se cae”.

Como ejemplo, citó el trabajo dentro de Banco Azteca, donde, según sus palabras, esta visión se materializa en soluciones pensadas para acompañar el crecimiento - no solo de la empresa- sino de sus usuarios.

Participación de Elena Alti en el panel "Invertir en Mujeres no es tendencia, es estrategia" de la WEF en el Jardín Escénico Chapultepec. Foto :Fernanda Rojas /El Universal

¿Qué significa llevar la equidad a la práctica dentro de Banco Azteca?

Al hablar de casos concretos, destacó el enfoque del banco, en el que dijo, que la inclusión se traduce en propuestas integrales.

“El propósito del banco no solo es ayudar en lo financiero […] es ayudar a entender qué camino tienen que recorrer”, explicó.

Participación de Elena Alti en el panel "Invertir en Mujeres no es tendencia, es estrategia" de la WEF en el Jardín Escénico Chapultepec. Foto :Fernanda Rojas /El Universal

En particular, se refirió a las iniciativas dirigidas a mujeres, quienes históricamente han enfrentado más obstáculos. A partir de ese diagnóstico, se han impulsado herramientas que van más allá del ámbito económico e incluyen:

Asesoría jurídica

Apoyo médico

Acompañamiento psicológico

Sobre este último punto, Elena fue directa: “A veces nos da un poco de pudor decirlo […] pero también necesitan ese apoyo”; por lo que dejó claro que la meta es facilitar el trayecto para que más personas tomen decisiones informadas y avancen en sus proyectos.

Participación de Elena Alti en el panel "Invertir en Mujeres no es tendencia, es estrategia" de la WEF en el Jardín Escénico Chapultepec. Foto :Fernanda Rojas /El Universal

¿Por qué la equidad también se refleja en los resultados?

Durante su intervención, también abordó el vínculo entre inclusión y desempeño empresarial. Ante ello mencionó que “esto se va a notar en la cuenta de resultados.”

Participación de Elena Alti en el panel "Invertir en Mujeres no es tendencia, es estrategia" de la WEF en el Jardín Escénico Chapultepec. Foto :Fernanda Rojas /El Universal

Por otra parte explicó que, lejos de ser un tema aislado, integrar la equidad en la estrategia fortalece tanto la cultura organizacional como la sostenibilidad del negocio.

“Estrategia implica no solo contenedor, sino también contenido […] porque el business al final nos aprieta a todos.”

También te interesará:

¿Cómo eliminar manchas amarillas de la ropa blanca?; soluciones prácticas y económicas

Alineación planetaria de abril; consejos prácticos para fotografiar el espectáculo cósmico

¿Impuesto por tener mascotas en México?; conoce dónde y para quiénes aplica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv