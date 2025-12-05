En la histórica planta Higashi-Fuji de Toyota, el lugar de nacimiento del Century original de 1967, la compañía presentó no solo nuevas máquinas, sino también una filosofía renovada. El antiguo taller de prensas ha renacido como el "Garaje del Inventor" de Woven City. Este es un escenario adecuado para una presentación que narró el viaje de Toyota desde el "kuyashisa", que significa humillación, hasta un nuevo y audaz apogeo en la ingeniería de coches deportivos.

Hace catorce años en Pebble Beach, Lexus fue desestimado como "aburrido". Ese comentario encendió una llama en el entonces presidente Akio Toyoda, quien prometió: "No más coches aburridos." Este año, Lexus regresó a Pebble Beach con un concepto tan seguro de sí mismo que se mostró sin comentarios. ¿El veredicto? No hay un solo "aburrido" en el edificio. Ultra-bajo, con menos de 1,200 mm de altura, con proporciones dramáticas y un empaque innovador, el nuevo coche deportivo de Lexus busca redefinir el sonido y el alma de una máquina de rendimiento eléctrico.

Foto: Toyota

Pero la presentación del día trajo consigo una segunda historia de humillación, esta vez desde el Nürburgring. Hace dos décadas, mientras otros fabricantes probaban prototipos en el Nordschleife, Toyota ni siquiera tenía un coche deportivo a la venta. Akio Toyoda, bajo el alias "Morizo," entró al "Ring" con un viejo Supra y un equipo privado que evolucionaría hacia Gazoo Racing. Cada vez que era superado por los coches de desarrollo de los rivales, un mensaje era claro: Toyota aún no estaba compitiendo en las grandes ligas. Eso fue entonces, esto es ahora.

Máxima deportividad

Toyota presentó el trío que definirá su nueva cumbre de coches deportivos: el GR GT, el GR GT3 race car, y el Lexus LFA Concept. Todos comparten una plataforma de competición y reflejan el ethos de GR de "superar los límites para mejorar".

El GR GT3 llega con un V8 biturbo de 4.0 litros de 650 caballos de fuerza, un chasis de aluminio, un centro de gravedad bajo y una aerodinámica ajustada para una misión: ganar. Pero como le gusta decir a Morizo, dominar un coche no se trata solo de velocidad. Se trata de la conversación entre el conductor y la máquina. Los ingenieros de Toyota ajustaron el coche para ofrecer una retroalimentación clara, incluso en los límites del control.

Foto: Toyota

El sucesor del LFA

El GR GT de producción lleva ese mismo ADN a la conducción diaria, combinando el V8 biturbo con potencia híbrida. Desarrollado por probadores de producción y pilotos de carreras, promete ser emocionante en pista pero amigable en la calle, igualmente listo para vueltas rápidas o una salida a cenar.

Junto con el eléctrico LFA Concept, estas máquinas destacan el compromiso de Toyota de preservar la alegría de conducir, ya sea alimentadas por gasolina, combustible sintético o electricidad.

Foto: Toyota

A medida que Akio Toyoda regresa al Nürburgring a casi 70 años, una cosa es segura: con estos coches ante él, el próximo capítulo del rendimiento de Toyota apenas ha comenzado.

