La marca francesa ha concluido de forma oficial la producción del Bugatti Bolide, un hipercoche concebido exclusivamente para pista.

Bugatti intentó redefinir los límites del diseño y rendimiento en un proyecto que tardó más de tres años en materializarse.

El Bugatti Bolide fue un proyecto que duró más de 3 años. Foto: Bugatti

¿Cómo nació el proyecto Bolide?

El Bugatti Bolide nació como un auto conceptual, donde la marca intentaba diseñar modelos hechos exclusivamente para pista, pero que al mismo tiempo fuera apto para conductores casuales y pilotos profesionales.

Tras el éxito del prototipo, Bugatti decidió llevar a producción este auto, en una seria limitada de apenas 40 unidades.

¿Cómo se desarrolló este proyecto?

La marca francesa trabajó en este proyecto desde mediados del 2021, concluyendo los últimos prototipos a finales de 2024.

De acuerdo con Bugatti, el diseño dle Bolide se finalizó en 2022 y la ingeniería se completó a inicios del 2023 con un trabajo realizado cuidando cada detalle.

Fue en 2023 cuando el equipo de Bugatti llevó el auto a la pista de Le Mans, donde el Bolide destacó alcanzando una velocidad punta de 350 km/h en la recta.

Desde 2023 hasta principios de 2024 el Bolide exigió una dedicación absoluta a todos los implicados en este proyecto, donde cada noche se realizaban informes detallados para revisar las actividades del día, evaluar los resultados y preparar al auto para las pruebas del día siguiente.

El Bugatti Bolide debutó en 2023 en el circuito de Le Mans. Foto: Bugatti

En palabras de Christophe Piochon, Presidente de Bugatti Automóviles, este auto tiene un nivel de cuidado extremo hacía el detalle.

“Nos propusimos crear un coche que pudiera rendir en la pista y, al mismo tiempo, perteneciera a las mejores colecciones del mundo. Por eso, dedicamos una atención extraordinaria a cada detalle de la ejecución”, mencionó Piochon.

“Este fue un nuevo reto para nuestros equipos de producción en el Atelier y para cada proveedor y socio. El automovilismo deportivo suele priorizar las piezas que se pueden cambiar rápidamente, pero en Bugatti se crea para resistir el paso del tiempo”, finalizó el Presidente de Bugatti.

Para Bugatti, este auto fue la prueba de lo que pasa cuando llevan al límite su icónico motor W16.

El Bugatti Bolide estuvo límitado a 40 unidades. Foto: Bugatti

¿Qué sigue para Bugatti?

Con la producción del Bugatti Bolide cerrada, la marca francesa se centrará en continuar su camino hacía la electrificación.

