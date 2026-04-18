Ice Spice protagoniza pelea en McDonald's de Los Ángeles; así vivió el momento la rapera

La rapera estadounidense Isis Naija Gaston, mejor conocida en el medio artístico como Ice Spice, vivió un momento incómodo la noche del miércoles 15 de abril, al interior de una sucursal de la franquicia de comida McDonald's, en Los Ángeles.

De acuerdo con el medio TMZ, la también compositora se encontraba sentada en una de las cabinas del restaurante junto a una amiga, cuando una mujer irrumpe su animada conversación para hacer una petición inusual.

¿Cómo inició el altercado de la rapera?

En las cámaras de seguridad del local se puede ver que la cantante se encuentra platicando tranquilamente con su acompañante, cuando una mujer ingresa corriendo, pidiéndole a su amiga que se mueva para que pueda sentarse.

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La riña podría derivar en acciones legales contra la mujer y el local, de acuerdo al abogado de la artista. Foto: TMZ

Al ver su comportamiento, la rapera de 26 años le pide que se retire, no obstante, la mujer continúa su discusión. Tras algunos segundos de tensión, la mujer le lanzó una bofetada, comenzando un altercado frente a los demás comensales.

Después de intercambiar algunos golpes, arañazos y jalones de cabello, una tercera persona se acerca y toma a la mujer para sacarla del lugar. Sin embargo, la rapera los persiguió sobre las mesas con notable enfado, queriendo continuar la pelea.

En una segunda grabación compartida por TMZ, muestra que la riña continuó hasta el estacionamiento del establecimiento, donde se ve a Ice Spice tomar el celular de uno de los acompañantes de la fan para presuntamente destrozarlo.

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😳 EXCLUSIVE: Ice Spice was slapped by a fan inside of an L.A. McDonald's. https://t.co/v9zZmQq05w pic.twitter.com/L1lvzOfGsF — TMZ (@TMZ) April 17, 2026

¿Qué pasó luego del altercado?

El representante legal de la artista, Bradford Cohen informó que el ataque ya había sido denunciado ante el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). "Emprenderemos todas las acciones legales posibles para que los responsables rindan cuentas de sus actos, tanto penal como civilmente", declaró.

Según el medio TMZ, la mujer, identificada como Vayah, habría agredido físicamente a la artista debido a su comportamiento grosero. De acuerdo con su testimonio, ella se acercó para mostrarle su admiración y entablar una conversación con ella, pero Spice la insultó, llamándola "perr*".

Finalmente, la cantante se pronunció ante la situación con una publicación en la plataforma de X. "Esto no pasaría en Wendy's", bromeó. Además, diversos seguidores no dudaron en respaldarla en redes sociales, mientras que otros reprobaron su comportamiento.

Ice Spice, estuvo presente en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards (VMAs). Foto: Evan Agostini/ AP

"Aun así ganaste la pelea, mamá".

"Ella es tu fan... No todo necesita una reacción" .

"E stoy muy decepcionado de que este sea el tuit que se te ocurrió".

"Lamentablemente, cuando eres famoso, pasa en cualquier lugar".

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