Contar con un seguro de auto es obligatorio en todos los estados de la República Mexicana; sin importar el tipo de cobertura, este es un requisito obligatorio para los automovilistas, y también de los motociclistas para la responsabilidad civil.

En caso de sufrir un accidente, este documento te ayuda a indemnizar la reparación de los daños materiales o a terceros. También garantiza la asistencia legal y la cobertura médica, así que por tu seguridad siempre debes contar con la póliza vigente.

Si por alguna razón no tienes el seguro de tu auto y decides circular, un oficial de tránsito podría multarte. En la Ciudad de México existe un trámite para la cancelación definitiva de la multa, pero solo cuando se cumplen ciertas condiciones.

Siempre carga la póliza vigente para evitar multas. Foto: Freepik

¿Qué necesitas para cancelar la multa por no traer seguro de auto en CDMX?

Este trámite fue habilitado el pasado 13 de noviembre de 2024, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se encuentra vigente en el portal oficial de la CDMX.

La solicitud para la cancelación definitiva de la multa aplicada por no aportar la póliza de seguro se puede realizar durante los 45 días posteriores.

El trámite únicamente se puede hacer de manera presencial en los Módulos de Infracciones de la SSC. Y va dirigido a los automovilistas que hayan sido infraccionados por no portar la póliza en el momento de la revisión.

El interesado debe presentarse con lo siguientes requisitos:

Identificación oficial

El formato de la solicitud debidamente llenado, disponible en https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?faces-redirect=true&idTramite=690#

Si eres el dueño del auto: original y copia de identificación oficial y del Acta Constitutiva o del Poder Notarial.

Si eres persona no titular: Carta Poder ante dos testigos, con copia de identificación de quien otorga el poder y de los testigos o factura endosada a nombre de la persona quien realiza el trámite; y copia de la identificación oficial del titular de la Tarjeta de Circulación.

Tarjeta de Circulación vigente (original y copia)

Póliza de Seguro vigente (original y copia)

Acude de manera presencial para solicitar la cancelación de la multa. Foto: Pixabay

Pasos para solicitar la cancelación de la multa por no trae seguro de auto

Recuerda que las dos condiciones para hacer válida tu solicitud son respetar el tiempo para presentarla y que al momento de la revisión no hayas portado la póliza. La situación puede cambiar si de plano no contrataste un seguro y así saliste a circular.

Tomando en cuenta esta información, una vez que reúnas todos los requisitos, el primer paso es presentarte en uno de los módulos.

Ahí mismo, una persona revisará u cotejará tus documentos y, sobre todo, verificará que te encuentres dentro del periodo hábil para presentar la solicitud.

Después, se acreditará la cancelación y este mismo dato podrá validarse en la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. El trámite no tiene costo.

