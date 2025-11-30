Con la llegada del invierno, muchos conductores se encuentran con dificultades para encender el motor de su vehículo durante las primeras horas de la mañana.

Las bajas temperaturas afectan distintos sistemas del automóvil, especialmente la batería, el aceite y los componentes electrónicos, lo que puede generar arranques lentos o fallidos.

Entender cómo influye el frío en el motor y mejorar los hábitos de conducción permite prolongar la vida útil del vehículo y evitar contratiempos al iniciar la marcha.

La mejor manera de proteger al motor es darle mantenimiento a lo largo del año. Foto: Pexels

¿Qué le pasa al motor del auto con el frío?

Cuando la temperatura desciende, los fluidos del motor se vuelven más densos. El aceite, que normalmente circula para lubricar las piezas internas, se espesa y tarda más tiempo en fluir correctamente. Esto obliga al motor a trabajar con mayor esfuerzo durante los primeros segundos después del encendido.

Además, la batería sufre una disminución en su capacidad para entregar corriente; en clima frío, puede perder hasta un 30–40 % de su eficiencia, lo que dificulta el arranque.

Por otro lado, el combustible también puede presentar problemas: en los autos a gasolina, la evaporación se reduce, y en los vehículos diésel, el gasóleo puede formar pequeños cristales que dificultan su correcta combustión si la temperatura es muy baja.

Todos estos factores combinados generan un escenario en el que encender el motor requiere de más energía, más tiempo y un sistema en mejores condiciones.

¿Cómo prender el motor en días fríos?

Encender el motor en clima frío no tiene por qué ser un proceso complicado si se siguen algunas pautas básicas.

Primero, antes de girar la llave o pulsar el botón de arranque, es recomendable asegurarse de que todos los sistemas eléctricos innecesarios estén apagados, como luces, radio o calefacción. Esto permite que la batería concentre su energía exclusivamente en el motor de arranque.

Una vez realizado esto, se debe girar la llave con suavidad y mantenerla sólo unos segundos. Si el motor no enciende, lo ideal es esperar unos instantes antes de intentarlo nuevamente para no forzar la batería ni el motor de arranque.

En vehículos diésel, es importante esperar a que el testigo de los calentadores se apague antes de realizar el encendido.

Tras arrancar, conviene dejar el motor funcionando al ralentí por unos minutos para que el aceite recupere fluidez y lubrique correctamente todas las partes internas.

Evita la conducción brusca para no ocasionar un sobreesfuerzo en el motor. Foto: Pexels

Consejos para cuidar el motor en época de frío

Para minimizar los efectos del frío, es fundamental mantener el vehículo en buen estado durante todo el año. Revisa periódicamente la batería, el nivel y tipo de aceite, así como el estado de las bujías y filtros, ayuda a asegurar un arranque confiable.

También es recomendable conducir suavemente los primeros kilómetros, evitando aceleraciones bruscas hasta que el motor alcance su temperatura de funcionamiento.

Y siempre que sea posible, estacionar el auto bajo techo o en un área protegida reduce la exposición directa al frío.

Finalmente, utiliza combustibles y aceites adecuados para la temporada garantiza un mejor rendimiento y mayor protección del motor.

