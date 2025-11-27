Ya sea que busques un equipo para trabajo estudiantil, o uno que te permita generar contenido sin tener una oficina fija, esta Chromebook es una guerrera. Si bien está atada al ecosistema de Google y es de uso ligero, en su nicho y con sus limitaciones, funciona muy bien.

En Tech Bit usamos este equipo un par de semanas y nos dejó una muy buena impresión. No es un equipo gamer, vaya, ni siquiera tiene Windows, pero se enfoca en la movilidad y la productividad. A continuación, los detalles del equipo y nuestra evaluación:

Diseño, rendimiento y conectividad

Lo primero que destaca en la ASUS Chromebook CX14 es su diseño elegante, disponible en tres colores con texturas inspiradas en el papel “washi” japonés, que se siente premium al tacto a pesar de ser plástico.

Pesa tan sólo 1.39 kg, por lo que nuestra mochila no se sentía pesada al transportarla.

Reseña: ASUS Chromebook CX14, un equipo portátil ligero y eficiente. Imagen: especial

Además, tiene certificación de grado militar (MIL-STD-810H), lo que la hace resistente a golpes y caídas accidentales.

Este modelo tiene una pantalla de 14” con resolución Full HD, procesador Intel Celeron N4500 y 8 GB de RAM. Si bien no está hecha para edición de videos pesados, vuela cuando se trata de navegación web, tareas ofimáticas y consumo multimedia, también gracias a su Wi-Fi 6.

Cabe destacar que en esta edición de ASUS los puertos son variados (USB 3 Tipo-C y Tipo-A, conector de audio 3.5 mm y puerto HDMI, poco común en esta gama de precio), el touchpad es grande y responsivo, además de contar con un obturador físico para la cámara web que protege nuestra privacidad.

Nuestra experiencia

Este equipo, igual que todas las Chromeboks de otras marcas, requiere de una cuenta de Google, ya sea una personal, de una institución educativa o de una empresa. Por su naturaleza multiusuario, pueden existir varias cuentas a la vez en este equipo, con la única restricción que da el poco espacio de almacenamiento local (128GB EMMC), aunque el acceso a la nube la resuelve en gran medida.

Extrañamos el teclado retroiluminado y un volumen decente en las bocinas, pero para compensarlo, la ASUS CX14 nos dio buena autonomía: sesiones de 8 a 10 horas sin tener que conectar el cargador. Por cierto, se incluye un cargador rápido que en una hora carga del 20 al 100 por ciento.

La experiencia de uso fue buena. Pudimos producir texto de manera cómoda y eficiente, consumir música y video, editar fotos y gráficos ligeros, y hasta usar aplicaciones originalmente diseñadas para Android, como gestores de contraseñas y apps de notas.

Reseña: ASUS Chromebook CX14, un equipo portátil ligero y eficiente. Imagen: especial

También nos fue posible imprimir de manera inalámbrica en una impresora de red, con buenos resultados.

Finalmente, para los desarrolladores, es posible instalar un IDE completo sobre Linux. Y si trabajas de manera remota en oficinas y cafés públicos, ¡puedes aprovechar su ranura para candado Kensington!

Precio y disponibilidad

La CX14 incluye tres meses gratis del plan Google One AI Premium, y 3 meses gratis de YouTube Premium. Su precio oficial es de $7,500 MXN y está disponible en tiendas en línea y físicas de toda la República.

Si tu vida estudiantil o laboral gira en torno al navegador Chrome y al ecosistema de Google, este es el equipo que necesitas.

