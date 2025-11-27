Entre el nuevo reglamento de tránsito del Estado de México, los rumores de que la licencia de conducir permanente termina en 2025 o se extiende hasta 2026, es normal que uno ya no sepa qué creer. En Autopistas te contamos hasta cuándo podrás tramitar la licencia de conducir permanente y qué necesitas para hacerlo sin contratiempos.

La licencia permanente volvió para 2026

A finales de 2024 se reactivó la licencia permanente CDMX, un documento pensado para evitar hacer el trámite cada cierto tiempo y dejar de pagar renovaciones constantes. Sin embargo, en redes sociales empezó la controversia. Se acababan las citas, aparecieron “coyotes” o “gestores” y muchos pensaron que el trámite ya había cerrado.

¿Hasta cuándo puedo tramitar mi licencia de conducir permanente?

El Gobierno de la Ciudad de México detectó el problema y se confirmó lo que muchos pensaban, la gente estaba dejando el trámite al final. Por eso, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció que la licencia permanente se ampliará hasta 2026, lo que da más margen para agendar cita sin prisas.

La idea es que cualquier persona pueda hacer el proceso con calma y sin caer en manos de intermediarios que solo encarecen el trámite. Por eso, aquí te dejamos los requisitos para la licencia de conducir permanente y cómo renovarla.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Si es tu primera vez solicitando este documento, debes presentar un examen teórico obligatorio.

Si ya cuentas con licencia activa y solo necesitas renovarla como permanente, el proceso es mucho más rápido.

Documentos necesarios

• CURP

• Código postal

• Correo electrónico

• Número de celular

¿Cómo renovar la licencia de conducir permanente?

Aquí te dejo el paso a paso para hacer la renovación en línea desde Llave CDMX:

1. Ingresa a tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes una, créala con tus datos básicos.

2. Selecciona la opción Renovar licencia.

3. Da clic en Agregar credencial y luego en Licencia de conducir.

4. Captura tu CURP y elige el tipo de licencia.

5. Ingresa el número que aparece en tu licencia física.

6. Se generará un código QR para validación y podrás ver tu licencia directamente en la app.

Costo de la licencia de conducir permanente en CDMX

El costo de la licencia permanente es de 1,500 pesos, tanto para renovación como para la primera expedición.

Ten en cuenta que este trámite no aplica para motociclistas.

