Critican a streamer colombiano tras llamar "mexichangos" a mexicanos; “preocúpense por la corrupción”, responde

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El streamer colombiano Stiven Tangarife Caicedo, mejor conocido entre sus seguidores como, se volvió tendencia recientemente en redes sociales, luego de referirse en múltiples ocasiones de manera "despectiva" a los mexicanos.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de Kick desde México, el creador de contenido utilizó la expresión "", refiriéndose a los mexicanos, desatando indignación entre los usuarios.

Esta expresión ha sido utilizada por el streamer en distintas ocasiones, afirmando que se trata de un apodo amistoso. "Cuando me refiero a 'mexichangos' no me refiero a los monos, a los chimpancés... 'changos' aquí en Colombia son personas agradables", aclaró en una transmisión.

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@andresclips_08

#fyp #parati #mexico🇲🇽 #mrstiventc

♬ sonido original - AndresClips

Asimismo, Stiven explicó que utilizaba esta expresión de forma "cariñosa" y no de una manera ofensiva, asegurando que no tenía nada en contra de la gente de México. "Yo amo a los mexicanos, amo su cultura, amo a sus mujeres y me gusta mucho México", detalló.

Mr. Stiven visita el barrio de Tepito en CDMX

El pasado 12 de abril, el creador digital de 26 años publicó un video en su canal de YouTube, en el que documentó su visita al barrio popular de Tepito en la Ciudad de México, mostrando un poco del comercio local y el ambiente que se vive cotidianamente en las calles.

Durante su estancia en el emblemático barrio junto a su novia María Julissa, Stiven visitó la reconocida escuela de boxeo profesional Cloroformo Boxing Team, participó en un recorrido con motocicletas por las calles y asistió a los mercados locales de la zona, donde disfrutó de una "michelada" y tacos.

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@ecomalextc

#mrstiventc

♬ sonido original - Larataclips

¿Cómo han reaccionado otros creadores mexicanos?

Aunado a ello, el creador de contenido mexicano Yulay mostró su postura a través de la plataforma de Instagram. "No sé porque nos está llamando así, le exigimos respeto, nosotros somos mexicanos, ahí te encargamos", sentenció en su video con notable molestia.

Otro youtuber que mostró su inconformidad anteriormente fue Alfredo Valenzuela, conocido por su contenido de autos deportivos y de lujo. "No vuelvas a mencionarnos como 'mexichangos', no somos tus amigos, no somos tus fans, no eres famoso acá, ¿vale? Eres un streamer que juega", señaló.

Luego de que sus respuestas se viralizaron, Stiven expresó que la gente debería preocuparse por cosas más importantes que una polémica digital. "¿Por qué usted en vez de estar criticando lo que dice un streamer, no se preocupa por criticar la cantidad de corrupción o la cantidad de problemas que pasan allá?", declaró.

@misterclips03

#kick #mrstiventc #mrstiven__tc #guerrillatc #mrstiven

♬ sonido original - MisterClips

Mr. Stiven es un reconocido streamer y youtuber colombiano de 26 años; obtuvo gran popularidad en Latinoamérica en 2017, debido a su contenido de videojuegos, específicamente Free Fire, sumando millones de seguidores tras iniciar su carrera grabando desde la calle con un celular prestado.

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mndsm

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