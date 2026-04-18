Pilates en casa: 5 ejercicios de bajo impacto para mejorar la condición; descubre los beneficios a la salud de este ejercicio

El Pilates en casa se ha convertido en una de las mejores opciones para quienes buscan mantenerse activos sin necesidad de acudir a un gimnasio, ya que gracias a sus movimientos controlados, este método ofrece ejercicios de bajo impacto que fortalecen el cuerpo, mejoran la postura y aumentan la flexibilidad.

De acuerdo con Mind Body Studio, al entrenar en casa se reducen notablemente los niveles de estrés ante la combinación de estar en un entorno conocido y hacer deporte, las cuales favorecen el ánimo al momento de entrenar debido a que se reconoce como un entorno agradable.

Si quieres mejorar tu bienestar físico, practicar Pilates en casa puede ser el primer paso.

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Pilates. Fuente: Freepik

¿Qué es el Pilates y por qué practicarlo en casa?

El Pilates es un sistema de entrenamiento que se enfoca en el fortalecimiento del “core” (zona abdominal y lumbar), la respiración y el control del cuerpo. A diferencia de otros ejercicios intensos, el Pilates en casa reduce el riesgo de lesiones, lo que lo hace ideal para personas de todas las edades.

Además, practicar ejercicios de bajo impacto permite adaptar la rutina a tu ritmo y horario, sin necesidad de equipo especializado.

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Pilates para las articulaciones. Fuente: Freepik

5 ejercicios de bajo impacto para hacer Pilates en casa

A continuación, te presentamos 5 ejercicios de Pilates en casa que puedes incorporar fácilmente a tu rutina:

1. El “Hundred”

Este es uno de los movimientos básicos del Pilates en casa para principiantes. Consiste en recostarte boca arriba, levantar ligeramente las piernas y mover los brazos de forma rítmica mientras controlas la respiración. Ayuda a activar el abdomen.

2. Puente de glúteos

Este ejercicio fortalece la zona lumbar y los glúteos. Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y eleva la cadera lentamente. Es uno de los mejores ejercicios de bajo impacto para mejorar la estabilidad.

3. Plancha modificada

La plancha es ideal para trabajar el core. En su versión de bajo impacto, puedes apoyar las rodillas en el suelo para reducir la intensidad. Es perfecta para quienes inician con Pilates en casa.

La plancha, recomendada por Harvard, ofrece una solución accesible y eficaz para combatir la grasa abdominal. Foto: Canva

4. Estiramiento de columna

Sentado con las piernas extendidas, inclina el torso hacia adelante lentamente. Este ejercicio mejora la flexibilidad y ayuda a relajar la espalda.

5. Elevación de piernas

Acostado de lado, levanta una pierna de forma controlada. Este movimiento fortalece caderas y muslos, siendo un excelente complemento dentro de los ejercicios de Pilates en casa.

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