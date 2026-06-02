La Xbox Series X Edición Digital 1TB está en promoción Hot Sale 2026 en Amazon México con un precio de $10,889 (precio de lista: $13,999), lo que representa un 22% de descuento. Además, tiene disponible pago a 15 meses sin intereses con BBVA desde $725.99 mensuales, lo que la pone al alcance de quienes prefieren distribuir el gasto.

Es una de las pocas veces que esta consola baja de precio, por lo que vale la pena revisar los detalles antes de que termine el evento.

¿Qué es el Xbox Series X Edición Digital?

La Xbox Series X Edición Digital es la versión de la consola insignia de Microsoft sin lector de discos físicos. Funciona exactamente igual que el modelo estándar en términos de rendimiento, con la diferencia de que todos los juegos se adquieren y descargan en formato digital. Tiene 1TB de almacenamiento interno y viene preparada para sacarle partido al catálogo de Xbox Game Pass.

La caja trae la consola Xbox Series X, un control inalámbrico Xbox, cable HDMI de alta velocidad y 2 baterías AA. No requiere suscripción adicional para funcionar, aunque el acceso a Xbox Game Pass Ultimate amplía considerablemente la biblioteca disponible desde el día uno.

Características principales de esta consola

Resolución y fluidez: La consola reproduce juegos en 4K con hasta 120 FPS, lo que se traduce en imágenes más nítidas y movimiento más fluido, especialmente en títulos optimizados para la generación actual como Fortnite o Grand Theft Auto.

Tiempos de carga: El almacenamiento de alta velocidad reduce los tiempos de carga a segundos. En juegos compatibles, también permite reanudar varias partidas simultáneamente sin perder el progreso, incluso después de apagar la consola.

Compatibilidad con versiones anteriores: Corre títulos de cuatro generaciones de Xbox, incluidos los optimizados para Series X|S, que se ven y juegan mejor que en consolas anteriores. Para quienes tienen una biblioteca digital de generaciones pasadas, esto representa un valor real.

Juegos disponibles desde el día uno: Al momento de publicar este artículo, el catálogo incluye títulos recientes como The Outer Worlds 2, Call of Duty: Black Ops 7 y Grounded 2, disponibles en consola, PC y la nube con Xbox Game Pass Ultimate.

¿Vale la pena en Hot Sale 2026?

El descuento del 22% es inusual para una consola de esta generación: Microsoft raramente aplica reducciones de precio directas en hardware. La opción de meses sin intereses con BBVA es el argumento más sólido para quienes dudan, ya que distribuye el costo en $725.99 mensuales durante 15 meses sin cargo adicional.

Un punto a considerar: al ser la edición digital, todos los juegos requieren descarga y conexión a internet para activarse. Para quienes prefieren comprar juegos físicos o prestar y vender títulos, el modelo estándar con lector de disco sigue siendo la alternativa.