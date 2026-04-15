¿Permaneces sentado mucho tiempo?; conoce los ejercicios que puedes hacer para combatir el sedentarismo

En ocasiones, las tareas diarias como el trabajo, conducir o viajar en transporte, conlleva a permanecer largos periodos en una misma posición, provocando sedentarismo, un estilo de vida que puede provocar severos riesgos para la salud.

De acuerdo con la Clínica Mayo, pasar mucho tiempo sentado está relacionado con la obesidad y también con una serie de afecciones que constituyen un síndrome metabólico. Estas afecciones incluyen aumento de la presión arterial, glucosa sanguínea alta, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles de colesterol no saludables.

Leer también: Cometa C/2025 R3: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico?; conoce la fecha exacta

Con este ejercicio mejorarás la movilidad de tu día a día. Foto: Pexels

¿Qué ejercicios puedo hacer si paso mucho tiempo sentado?

Compensar la falta de movimiento durante el día, es una difícil tarea que pocas veces es atendida, hasta que las personas presentan afectaciones a la salud. Ante esta problemática, los expertos de FisioClinic compartieron algunas alternativas para realizar actividad física al estar sentado.

Estiramiento de cuello : realiza movimientos circulares hacia ambos sentidos.

: realiza movimientos circulares hacia ambos sentidos. Flexiones de rodilla : Con las manos en los muslos, estira lentamente cada una de tus piernas con el pie doblado, hasta que esté recto y mantén esa posición durante unos segundos. No olvides alternar las series.

: Con las manos en los muslos, estira lentamente cada una de tus piernas con el pie doblado, hasta que esté recto y mantén esa posición durante unos segundos. No olvides alternar las series. Círculos de hombros para activar la cintura escapular: Aunque no puedas levantarte, hay ejercicios sencillos que ayudan a mantener tu espalda activa.

Leer también: ¿Cómo cuidar la salud de tus mascotas en temporada de calor?; experto recomienda 5 tips indispensables

Otras recomendaciones por parte de la Clínica Mayo, es empezar haciendo una breve pausa cada 30 minutos para pasar de estar sentado a estar de pie. O encontrar formas de caminar mientras trabajas. Estas son algunas recomendaciones:

Ponte de pie mientras hablas por teléfono o miras televisión.

mientras hablas por teléfono o miras televisión. Si trabajas sentado en un escritorio , intenta utilizar un escritorio de pie una parte del tiempo. Puedes improvisar poniéndote de pie frente a una mesa.

, intenta utilizar un escritorio de pie una parte del tiempo. Puedes improvisar poniéndote de pie frente a una mesa. Ten una charla a pie con tus compañeros de trabajo en lugar de sentarte en una sala de conferencias.

Instala tu espacio de trabajo sobre una caminadora para que puedas estar en movimiento cuando necesites usar la computadora. Coloca la pantalla y el teclado de la computadora sobre un soporte. O compra un escritorio vertical especial para usar en la caminadora.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs